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Se hai un Garmin Forerunner al polso e nelle ultime ore hai notato una notifica di aggiornamento disponibile, non ignorarla. Garmin ha avviato il rollout di un importante major update per la linea Forerunner, con il garmin forerunner aggiornamento che porta in dote la versione software 18.29 e introduce oltre una dozzina di novità tra nuove funzionalità e correzioni di bug. L’annuncio ufficiale del rollout è arrivato il 23 novembre 2026, ma il lavoro di preparazione era già partito nelle settimane precedenti.

Quali modelli ricevono l’aggiornamento

Non tutti i Forerunner sono coinvolti allo stesso modo. Il nuovo major update riguarda almeno quattro modelli della linea: Forerunner 70, Forerunner 170, Forerunner 570 e Forerunner 970. In pratica, Garmin ha deciso di aggiornare sia la fascia più accessibile sia quella premium della famiglia.

I modelli di punta — Forerunner 570 e Forerunner 970 — ricevono la Software Version 18.29, quella con il pacchetto più ricco di novità. Forerunner 70 e Forerunner 170, posizionati su una fascia di prezzo più contenuta, ricevono anch’essi un major update separato ma altrettanto significativo. Vale la pena sottolineare che Garmin non ha limitato l’aggiornamento ai soli top di gamma: chi ha speso meno non viene lasciato indietro.

Cosa cambia con la Software Version 18.29

Il punto fondamentale di questo garmin forerunner aggiornamento è la quantità di modifiche introdotte: oltre una dozzina di cambiamenti, tra cui quattro nuove funzionalità e ben dieci correzioni di bug. Non è un aggiornamento di routine.

La novità più interessante — e probabilmente quella che cambierà l’uso quotidiano dell’orologio — è l’introduzione dei comandi vocali tramite la parola di attivazione “Ok, Garmin”. In pratica, potrai interagire con il tuo smartwatch senza toccare lo schermo o i tasti: basta pronunciare la frase di attivazione e dare il comando. È una funzione che molti utenti attendevano, soprattutto durante gli allenamenti quando le mani sono impegnate o sudate.

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Oltre ai comandi vocali, l’update porta con sé altre tre nuove funzionalità — i dettagli completi non sono ancora stati resi noti ufficialmente nel dettaglio — più una serie di miglioramenti e le dieci correzioni di bug che risolvono problemi segnalati dagli utenti nelle versioni precedenti.

Il percorso che ha portato all’aggiornamento di novembre 2026

Per capire l’importanza di questo rilascio, vale la pena guardare la cronologia degli update precedenti. La Software Version 17.33 era stata introdotta alla fine di maggio 2026, mentre la versione 17.39 era arrivata a settembre 2026. L’aggiornamento attuale, dunque, arriva a circa due mesi dall’ultimo rilascio e rappresenta un salto di versione considerevole.

Questo ritmo di aggiornamento — due o tre major update all’anno — è coerente con la politica di Garmin, che tende a consolidare molte modifiche in rilasci periodici piuttosto che distribuire piccoli aggiornamenti settimanali. Il risultato è che ogni update porta un numero significativo di novità, come in questo caso.

Come installare il garmin forerunner aggiornamento

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Installare l’update è semplice, ma ci sono due strade principali. Ecco i passaggi da seguire:

Via Garmin Connect (app mobile): apri l’app Garmin Connect sul tuo smartphone, assicurati che il Bluetooth sia attivo e che l’orologio sia nelle vicinanze. Se l’aggiornamento è disponibile per il tuo modello, riceverai una notifica. Vai su Altro → Dispositivi Garmin → seleziona il tuo orologio → Aggiornamenti software. Avvia l’installazione e tieni l’orologio vicino al telefono fino al completamento.

apri l’app Garmin Connect sul tuo smartphone, assicurati che il Bluetooth sia attivo e che l’orologio sia nelle vicinanze. Se l’aggiornamento è disponibile per il tuo modello, riceverai una notifica. Vai su Altro → Dispositivi Garmin → seleziona il tuo orologio → Aggiornamenti software. Avvia l’installazione e tieni l’orologio vicino al telefono fino al completamento. Via Garmin Express (desktop): collega il Forerunner al computer tramite cavo USB. Apri Garmin Express, il software rileverà automaticamente il dispositivo e mostrerà gli aggiornamenti disponibili. Clicca su Installa e attendi.

In entrambi i casi, è consigliabile avere la batteria dell’orologio almeno al 50% prima di avviare l’installazione. Interrompere un aggiornamento a metà può causare problemi al firmware.

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Tieni presente che il rollout è progressivo: non tutti gli utenti ricevono l’update nello stesso momento. Se non vedi ancora la notifica, aspetta qualche giorno prima di preoccuparti.

Un novembre ricco di aggiornamenti per Garmin

Il garmin forerunner aggiornamento di novembre 2026 non è l’unico rilascio importante del mese. Già il 19 novembre 2026 Garmin aveva distribuito un major update per altri tre smartwatch della sua gamma: Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6. Novembre si conferma quindi un mese particolarmente attivo per l’azienda sul fronte software.

Questo approccio suggerisce una strategia coordinata: Garmin sta spingendo aggiornamenti significativi su tutta la gamma in un arco di tempo ristretto, probabilmente in vista delle festività di fine anno, quando le vendite di smartwatch aumentano e molti nuovi utenti si avvicinano ai dispositivi per la prima volta.

Per chi vuole seguire da vicino tutti i dettagli tecnici delle note di rilascio, NotebookCheck ha pubblicato un’analisi completa delle novità introdotte dalla Software Version 18.29.

Se hai un Forerunner 70, 170, 570 o 970, il consiglio pratico è uno solo: controlla subito l’app Garmin Connect, avvia l’aggiornamento quando disponibile e prova subito i comandi vocali con “Ok, Garmin” — è la novità più immediata da testare e quella che potrebbe cambiare davvero il modo in cui usi l’orologio durante gli allenamenti quotidiani.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.