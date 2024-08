Garmin Instinct 2: lo smartwatch INDISTRUTTIBILE oggi è tuo a 130 EURO IN MENO

Ti presentiamo uno degli smartwatch più indistruttibili di sempre, e che oggi puoi acquistare ad un presso scontatissimo! Parliamo del Garmin Instinct 2, al momento disponibile su Amazon a soli 217 euro con un mega sconto del 38%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Garmin Instinct 2: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Garmin Instinct 2 è uno smartwatch davvero indistruttibile che ti seguirà in qualsiasi tua avventura all’aria aperta.

Innanzitutto questo modello è impermeabile fino a 100 metri, oltre ad essere resistente a urti e temperature estreme. Inoltre, grazie alla nuova batteria garantisce un’autonomia fino a 28 giorni in modalità smartwatch e 30 ore in modalità GPS.

In più, è un compagno di allenamenti super efficiente in quanto dispone di oltre 30 app precaricate: puoi praticare ogni tipo di sport e sfruttare le metriche avanzate di allenamento come dinamiche di corsa, VO2 max calcolato in base alla temperatura e alla quota, tempi di recupero, Training Load, Training Status, Training Effect e molti altri ancora.

Inoltre l’orologio è in grado di agganciare più sistemi satellitari contemporaneamente (GPS, GLONASS e Galileo) per dati di posizione più precisi e, grazie all’altimetro, al barometro, alla bussola e la funzione TracBack hai tutto il necessario per raggiungere la tua meta.

