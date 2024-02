Garmin Instinct 2S il COACH da POLSO perfetto per le tue sedute di fitness, in offerta (-27%)

Il Garmin Instinct 2S è il partner ideale per gli amanti delle attività outdoor e degli sport multisport. Con un design robusto e resistente, questo smartwatch è pronto ad affrontare qualsiasi avventura con te. Con un diametro di 40mm, il suo formato più compatto, il Garmin Instinct 2S è progettato per adattarsi comodamente al polso, offrendo un’esperienza leggera e discreta. Il tutto, oggi con 218€ grazie allo sconto del 27% di Amazon. Spedizioni gratuite con Prime.

Garmin Instinct 2S, il compagno ideale per il tuo fitness

Una delle caratteristiche distintive di questo smartwatch è la sua autonomia eccezionale, che raggiunge fino a 21 giorni. Questa lunga durata della batteria è particolarmente apprezzata durante escursioni, viaggi o situazioni in cui potrebbe non essere possibile ricaricare il dispositivo frequentemente.

Il Garmin Instinct 2S è dotato di una vasta gamma di funzioni multisport, offrendo oltre 30 app specifiche per diverse attività. Che tu sia un appassionato di corsa, ciclismo, escursionismo o nuoto, questo smartwatch è progettato per monitorare le tue prestazioni e fornirti dati dettagliati sulle tue attività.

Il GPS integrato fornisce un tracciamento preciso del percorso durante le tue attività all’aperto, consentendoti di esplorare nuovi sentieri con fiducia. La funzione Cardio monitora costantemente la tua frequenza cardiaca, mentre la misurazione SpO2 ti offre informazioni sulla saturazione di ossigeno nel sangue per una visione più completa del tuo stato di salute.

L’Activity Tracker 24/7, infine, monitora il tuo livello di attività quotidiana, registrando i passi, le calorie bruciate e la qualità del sonno. In conclusione, il Garmin Instinct 2S è uno smartwatch completo, progettato per coloro che cercano prestazioni affidabili nelle attività outdoor e sportive. Con un design robusto, una vasta gamma di funzionalità e una lunga durata della batteria, è un compagno affidabile per chi ama esplorare il mondo circostante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.