Garmin Instinct Solar, lo smartwatch indistruttibile è un AFFARE: sconto del 44%

Garmin Instinct Solard è lo smartwatch GPS progettato per essere fuori dagli schemi, sfidare gli elementi e resistere più a lungo. Ora è perfino in grado di sfruttare la luce del sole per aumentare la durata della batteria fino a livelli mai visti, e disponibile a un prezzo piuttosto vantaggioso nella colorazione Cloudbreak, visto che si trova in offerta a soli 237€, il 47% in meno rispetto al pezzo di listino di 449,09€. Le spedizioni sono sicure rapide e gratuite gestite da Prime, e lo puoi pagare anche a rate a tasso zero.

Garmin Instinct Solar Cloudbreak, sconto pazzesco del 47%

Il dispositivo è costruito con materiale di altissima qualità, ma soprattutto testata per durare nel tempo e in ogni ambiente. La robustezza e resistenza, studiate secondo gli standard militari, ti consentono di fare attività senza preoccupazioni. Questo dispositivo, progettato per situazioni estreme, dispone anche di una cassa in polimeri fibrorinforzati, lente resistente Corning Gorilla e batteria con ricarica solare.

Proprio la batteria a ricarica solare è l’elemento caratterizzante dello smartwatch. Grazie a essa puoi vivere letteralmente un’esperienza di autonomia senza precedenti grazie alla possibilità proprio di usare il sole per alimentare il dispositivo. “Indossalo sempre, ricarica meno”, mai come in questo caso lo slogan rispecchia la realtà dei fatti. Fino a 54 giorni in modalità smartwatch.

Per il resto, i colori vivaci, gli schermi ad alto contrasto e il design appositamente concepito, sono le altre caratteristiche di uno smartwatch che non passa inosservato, e che sfrutta alla grande GPS, GLONASS e Galileo negli ambienti naturali più selvaggi e impervi. Insomma, che aspetti? Allenati in modo più intelligente con app per lo sport integrate al polso., ricevi le notifiche dallo smartphone direttamente sul polso e affidati a questo potente Garmin Instinct Solar che oggi ti costa appena 237€, col mega sconto del 47%. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.