GARMIN LIQUIDA lo smartwatch Garmin Forerunner 745 a metà prezzo

Lo smartwatch Garmin Forerunner 745 è il compagno ideale per tutti coloro che amano la corsa e lo sport all’aperto in generale, e che quindi desiderano monitorare le proprie prestazioni con precisione e affidabilità. Dotato di un GPS integrato, questo orologio offre in tal senso anche una serie di funzionalità avanzate per migliorare le sessioni di allenamento.

Grazie poi ai piani di allenamento gratuiti per 5K, 10K e mezza maratona, è possibile pianificare le sessioni di corsa in modo ottimale e migliorare le prestazioni nel tempo. Un gioiellino idi tecnologia che oggi puoi assicurarti su Amazon a soli 206€, ovvero a metà prezzo rispetto a quello di listino e con le spedizioni gratuite di Prime.

Garmin Forerunner 745, che smartwatch! E lo paghi a metà

Il dispositivo dispone di un display MIP da 1,2 pollici,che ti permette di tenere sotto controllo importanti metriche come distanza, passo, frequenza cardiaca (HRV) e VO2max. Il già citato GPS integrato, invece, il Forerunner 745 tiene traccia della tua posizione e delle distanze percorsi con estrema precisione. Puoi mappare i tuoi percorsi e monitorare le tue corse all’aperto. Questo smartwatch è dotato di un sensore di frequenza cardiaca al polso che ti permette di monitorare costantemente il tuo battito cardiaco.

Questo è fondamentale per ottimizzare gli allenamenti e monitorare la tua salute cardiovascolare.

Inoltre, questo smartwatch offre la possibilità di ascoltare musica durante l’attività fisica e di effettuare pagamenti tramite Garmin Pay, rendendo le tue corse ancora più piacevoli e convenienti. Le notifiche intelligenti ti consentono di rimanere sempre connesso anche durante l’allenamento, senza dover interrompere la tua attività.

Con il suo design elegante e la sua resistenza all’acqua, il Garmin Forerunner 745 è l’ideale per gli atleti che vogliono superare i propri limiti e raggiungere i propri obiettivi di fitness con stile e precisione. Non aspettare oltre, prendilo subito su Amazon a soli 206€, ovvero col 51% di sconto rispetto a quello di listino e con le spedizioni gratuite di Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.