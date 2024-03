Garmin SCONTA dal 30% al 55% TUTTA la sua gamma di smartwatch: prezzi di saldo

Garmin è un’azienda rinomata per i suoi fantastici smartwatch top di gamma, molti dei quali sono progettati con un chiaro spirito di avventura. Questi dispositivi sono infatti pensati per affrontare le sfide più impegnative, resistere agli elementi e prolungare la loro durata in modo da accompagnare gli appassionati in ogni avventura.

Garmin, gli smartwatch top di gamma crollano su Amazon

Gli smartwatch Garmin possono rivelarsi dunque un regalo perfetto da farsi o da fare a una persona speciale, magari approfittando del fatto che su Amazon ce ne sono in offerta. In tal senso abbiamo pensato di darvi una mano selezionando per voi quelli che a nostro giudizio sono i migliori smartwatch Garmin in promozione sul noto sito di e-commerce.

Il Garmin Forerunner 745 è scontato del 51%, ed è il compagno ideale per gli appassionati di corsa che desiderano monitorare le proprie prestazioni con precisione e affidabilità. Questo è fondamentale per ottimizzare gli allenamenti e monitorare la tua salute cardiovascolare.

Garmin Forerunner 55, scontato del 25%, è molto più di un semplice smartwatch; è un compagno essenziale per tutti gli appassionati di corsa e fitness. Questo smartwatch running è progettato per monitorare le tue prestazioni, tenerti motivato e aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di allenamento.

Questo è uno degli ultimi modleli rilasciati sul mercato da Garmin, ed è davvero una belva. Tra le sue qualità un display amoled da 1,3″, con cassa da 47 mm e lunetta in acciaio inossidabile, e l’interfaccia touch che si affianca ai pulsanti per consentire un accesso più rapido alle funzioni dell’orologio. Su Amazon è scontato del 32%.

Il dispositivo è costruito con materiale di altissima qualità, ma soprattutto testata per durare nel tempo e in ogni ambiente. Nella colorazione Cloudbreak, Surf Edition, si trova in offerta a soli 223€, il 16% in meno rispetto al pezzo di listino di 449,09€. Le spedizioni sono sicure rapide e gratuite gestite da Prime, e lo puoi pagare anche a rate a tasso zero.

Questo modello è invece più adatto per il nuoto in piscina e in acque libere con autonomia di 7 giorni in modalità smartwatch, 72 ore in modalità piscina e 13 ore in modalità GPS, che è integrato. Grazie a quest’ultimo puoi allenarti in ogni specchio d’acqua, dal mare ai laghi fin anche i fiumi. Oggi è scontato del 18%.

Garmin è un’azienda che sviluppa tecnologie di aviazione e commerciali per GPS, ma che è conosciutissima al grande pubblico per quella linea di prodotti concepiti essenzialmente per la vita all’aperto. Tra questi, sicuramente il modello Garmin Forerunner 55 (Whitestone), attualmente in offerta su Amazon a 147€ (sconto di oltre il 26%) è tra i più apprezzati.

Smartwatch ibrido con cassa da 40mm, Touchscreen OLED e Lancette, Cardio, SpO2, GPS connesso, Monitoraggio 24/7, Notifiche, Calendari. Disponibile in diversi colori, vívomove Sport presenta dettagli in colori metallizzati e un cinturino in silicone leggero e morbido, Oggi, nero, è scontato del 28%.

Oltre che per monitorare il tu stato di salute, questo modello rispetto agli altri ha una funzione ad hoc per la musica. In pratica ti consente di avere le tue canzoni e le tue playlist preferite direttamente sul tuo orologio. Oggi è scontato del 36%.

Il Garmin Venu 2S è molto più di un semplice smartwatch. È un compagno di vita attivo che ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per monitorare il tuo benessere, migliorare le tue prestazioni sportive e rimanere connesso. Il Garmin Venu 2S offre una vasta gamma di funzioni smart, tra cui notifiche dal tuo smartphone, pagamento tramite Garmin Pay, e la possibilità di riprodurre musica direttamente dallo smartwatch. Questo concentrato di classe e tecnologia lo trovi oggi scontato del 25% su Amazon a 299€, e le spedizioni gratuite via Prime.

Garmin Instinct 2X Solar, lo smartwacth a energia solare alla lente Power Glass sfrutta l’energia del Sole per prolungare l’autonomia della batteria. La batteria interna ricaricabile può garantire un’autonomia infinta in modalità smartwatch e fino a 60 ore con GPS attivo. Su Amazon oggi è scontato del 20%.

