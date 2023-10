Con lo smartwatch rugged Garmin in offerta non ti fermerà più nulla!

Lo smartwatch Garmin Instinct 2X Solar è quello che ci vuole per chi ama l’avventura più estrema e ha bisogno di un accessorio da polso che sia indistruttibile e non abbia bisogno di essere ricaricato. Infatti, funziona a energia solare, e ciò gli conferisce una Autonomia infinita! Ci troverai pure un Disply da 1,1, una utilissima Torcia LED integrata che ti aiuterà quando sei al buio, un precisissimo GPS Multi-banda per non perderti! E ancora, otterrai parametri come Cardio e SpO2. Consente anche i pagamenti con l’opzione Pay ed è dotato di Intelligenza artificiale. A dargli un tocco da Rambo è infine il tenebroso color Graphite. Oggi lo paghi 367,37, con il 18% di sconto!

Smartwatch Garmin rugged Instinct 2X Solar

Scopriamo meglio le caratteristiche dello Smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. A partire dalla lente Power Glass che sfrutta l’energia del Sole per prolungare l’autonomia della batteria. La batteria interna ricaricabile può garantire un’autonomia infinta in modalità smartwatch e fino a 60 ore con GPS attivo. Impermeabile 10 ATM. Resistente a urti e temperature estreme ha una cassa da 50mm e, rispetto a Instinct 2 da 45mm, dispone di un display più ampio e di una torcia LED integrata ad intensità variabile con opzioni strobo e luce rossa per rendersi più visibili in notturna.

Il tuo sport estremo sarà misurato grazie a metriche avanzate di allenamento come dinamiche di corsa, VO2 max calcolato in base alla temperatura e alla quota, tempi di recupero, Training Load, Training Status, Training Effect, HRV Status e molti altri ancora. Aggancia più sistemi satellitari contemporaneamente (GPS, GLONASS e Galileo) e a doppia frequenza per dati di posizione più precisi e accurati. Inoltre, grazie all’altimetro, al barometro, alla bussola e la funzione TracBack hai tutto il necessario per raggiungere la tua meta. Puoi anche effettuare pagamenti contactless con la funzione Garmin Pay, e puoi invia un SMS di emergenza ai tuoi contatti predefiniti premendo un tasto o automaticamente in caso di incidente.

Non solo: puoi personalizzare il quadrante e scaricare nuove app da Connect IQ Store. Chiude in bellezza l’ammaliante color Graphite. Oggi lo paghi 367,37, con il 18% di sconto!

