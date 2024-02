Garmin Swim 2, lo smartwatch NATO per il nuoto e la piscina è in OFFERTA su Amazon (-20%)

Se il nuoto è la tua passione o vuoi migliorare le tue prestazioni in piscina, l’orologio Garmin Swim 2 è il tuo alleato ideale. Il dispositivo utilizza il sistema di tracciamento GPS per monitorare accuratamente la tua distanza, il ritmo, le bracciate e altro ancora durante le tue nuotate in piscina o in acque libere, per tenere traccia delle tue prestazioni e migliorare le tue abilità nel nuoto.

Questo fantastico smartwatch lo trovi oggi in offerta su Amazon col 20% di sconto a soli 199€, un prezzo super vantaggioso considerando che Garmin rappresenta l’eccellenza in ambito orologi intelligenti.

Garmin, il tuo coach e medico da polso

Una delle caratteristiche più interessanti dell’orologio Garmin Swim 2 è il suo rilevamento delle bracciate. Questa funzione conta il numero di bracciate che compi in piscina, offrendo informazioni preziose sulla tua efficienza e stile di nuoto. Inoltre, l’orologio distingue automaticamente tra stili di nuoto diversi, come il crawl, il dorso, la rana e lo stile libero.

Il device è poi costruito per resistere all’acqua e alle condizioni più impegnative durante il nuoto. È resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità e ha un design robusto che lo rende adatto per le sessioni di nuoto più intense.

L’orologio Garmin Swim 2 si collega al tuo smartphone tramite Bluetooth, consentendoti di sincronizzare i dati delle tue sessioni di nuoto con l’app Garmin Connect. Questo ti offre la possibilità di analizzare dettagliatamente le tue prestazioni, impostare obiettivi e monitorare il tuo progresso nel tempo.

L’orologio Garmin Swim 2 offre anche il rilevamento del battito cardiaco al polso, consentendoti di monitorare il tuo livello di sforzo durante le sessioni di nuoto e fornendoti informazioni sulle tue zone di frequenza cardiaca. Con funzioni avanzate, resistenza all’acqua e design robusto, questo orologio ti offre tutti gli strumenti necessari per tracciare, analizzare e migliorare le tue nuotate. Corri ad accaparrartelo su Amazon, dove grazie al fantastico sconto del 20% puoi farlo tuo a soli 199€, incluse le spedizioni via Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.