Garmin Venu 2 Plus, sembra un semplice orologio ma è uno SMARTWATCH tutto fare: prendilo ora SCONTATO

Lo smartwatch Garmin Venu 2 Plus ha un design discreto che lo fa sembrare un comunissimo orologio. In realtà ha uno schermo AMOLED 1,3″, Microfono e cassaintegrati per avviare o rispondere a chiamate e messaggi, Musica, Garmin Pay per pagamenti rapidi, oltre 25 App sport, GPS, monitoraggio Cardio, SpO2 e di tanti altri parametri. Oggi con lo sconto del 28% lo paghi 325,06 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Smartwatch Garmin Venu 2 Plus: le caratteristiche

Smartwatch Garmin Venu 2 Plus, grazie al microfono e alla cassa acustica integrata, puoi effettuare telefonate direttamente o rispondere ai messaggi tramite vocali, se associato al tuo smartphone. Schermo Amoled da 1,3″ ultra-luminoso con opzione always-on e protezione Corning Gorilla Glass 3. Elegante lunetta in acciaio inox e cinturino in silicone. Grazie a sensori cardio ed SpO2 puoi accedere al set completo per il fitness: activity tracking, Body Battery, stress, età fitness, respirazione, monitoraggio del sonno, ciclo mestruale e gravidanza.

Oltre 25 app precaricate per gli sport all’aperto e indoor, tra cui corsa, ciclismo, nuoto, fitness e molti altri. Piani di allenamento running Garmin Coach gratuiti e workout predefiniti di yoga, pilates, cardio e forza funzionale con animazioni degli esercizi direttamente sul display. Visualizza le notifiche sul display, paga in modalità contactless con Garmin Pay e ascolta la tua musica preferita senza portare con te lo smartphone grazie alla memoria interna dedicata e alle app Spotify, Deezer e Amazon Music. Personalizza quadrante e scarica nuove app da Connect IQ Store.

