Garmin Venu 2S con schermo AMOLED 1,1": indossa l'ECCELLENZA al polso (sconto del 23%)

Il Garmin Venu 2S è molto più di un semplice smartwatch. È un compagno di vita attivo che ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per monitorare il tuo benessere, migliorare le tue prestazioni sportive e rimanere connesso, il tutto racchiuso in una cassa elegante da 40mm.

Il Garmin Venu 2S offre una vasta gamma di funzioni smart, tra cui notifiche dal tuo smartphone, pagamento tramite Garmin Pay, e la possibilità di riprodurre musica direttamente dallo smartwatch. Questo concentrato di classe e tecnologia lo trovi oggi su Amazon a 309€, ovverosia con lo sconto del 23% sul prezzo di listino e le spedizioni gratuite via Prime.

Garmin Venu 2S: stile, tecnologia e prestazioni al tuo polso

L’AMOLED da 1,1 pollici del Garmin Venu 2S offre colori vivaci e contrasto eccezionale, rendendo i dati e le notifiche chiari e leggibili in qualsiasi situazione. La risoluzione nitida ti permette di visualizzare facilmente le informazioni importanti, mentre lo schermo touch reattivo semplifica la navigazione tra le funzioni. Questo smartwatch offre un monitoraggio avanzato delle attività quotidiane e delle prestazioni sportive.

Oltre a tracciare i passi, il sonno e il battito cardiaco, il Garmin Venu 2S è dotato di un sensore SpO2 per misurare i livelli di ossigeno nel sangue e fornisce analisi dettagliate sul tuo stato fisico. Con oltre 25 sport preimpostati, il Garmin Venu 2S è pronto per accompagnarti in qualsiasi attività. Dalla corsa al nuoto, dal ciclismo allo yoga, puoi tenere traccia delle tue sessioni di allenamento e ottenere informazioni dettagliate come distanza, ritmo, calorie bruciate e molto altro ancora.

L’integrazione del GPS permette di tracciare con precisione la tua posizione durante le attività all’aperto, fornendo dati accurati sulla distanza percorsa e il percorso seguito. Non dovrai preoccuparti della durata della batteria. Il Garmin Venu 2S offre un’autonomia di circa 10 giorni, consentendoti di indossarlo senza preoccupazioni durante le tue attività quotidiane e i tuoi allenamenti. Vai su Amazon, allora, e assicurati questo concentrato di classe e tecnologia a 309€, ovverosia con lo sconto del 23% sul prezzo di listino e le spedizioni gratuite via Prime.

