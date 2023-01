Garmin Venu: OCCASIONE del GIORNO, ricondizionato in condizioni eccellenti a meno di 180€

È l’offerta del giorno? Sì, possiamo dirlo con ragionevole certezza, senza nemmeno dover aspettare le prossime offerte che arriveranno più tardi. L’eccellente Garmin Venu è in vendita a soli 178€ su Amazon, rispetto ai 219,99€ richiesti sul sito ufficiale. Vero, questo prezzo è possibile soltanto perché si tratta di un prodotto ricondizionato, ma le sue condizioni sono eccellenti ed è garantito da Amazon per 1 anno. Insomma, niente scherzi.

GPS, display AMOLED super luminoso e autonomia di 5 giorni: Garmin Venu al top

Per caratteristiche, design e produttore, il Garmin Venu è al top della categoria degli smartwatch. Il generoso schermo AMOLED sempre visibile in qualsiasi condizione ti farà innamorare di questo smartwatch avanzato appena lo indosserai. Oltre al design però c’è anche tanta sostanza.

La serie Venu di Garmin è stata progettata infatti per offrire in ogni momento un quadro completo sulla propria salute: dal monitoraggio dell’energia del tuo corpo alla saturazione dell’ossigeno, passando per il rilevamento di stress, idratazione, respirazione e ciclo mestruale, senza trascurare ovviamente la frequenza cardiaca al polso e il monitoraggio avanzato del sonno.

Ami l’attività fisica e vorresti migliorare le tue prestazioni uscita dopo uscita? Garmin Coach, il coach personale al polso di Garmin, è tutto quello che ti serve per allenarti a un altro livello. E puoi fare tutto questo anche senza telefono, grazie al GPS.

Un’altra chicca di questo smartwatch è la funzione di rilevamento, che ti dà la possibilità di condividere la tua posizione ai contatti selezionati mentre ti stai allenando all’aperto e di inviare loro una segnalazione automatica grazie al rilevamento incidente integrato.

Metti in carrello ora il Garmin Venu a un prezzo eccellente per approfittare di uno sconto di oltre 40 euro sul prezzo di listino. Articolo venduto e spedito da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.