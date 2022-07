Garmin Venu Sq con monitoraggio della salute ad un prezzo BOMBA su Amazon

Lo smartwatch sportivo per il fitness di Garmin: il Venu Sq è uno dei modelli più eleganti. Il corpo è realizzato in polimero rinforzato con fibre, leggero e resistente. Ha una lunetta in alluminio anodizzato disponibile in diverse opzioni di colore. Puoi acquistarlo ora su Amazon a soli 139,90€ invece di 199,99€.

Lo smartwatch è abbinato a un cinturino in silicone con lunetta in acciaio inossidabile ed è impermeabile fino a 5 ATM.

Il display ha uno schermo LCD da 1,3 pollici con funzione di visualizzazione sempre attiva. Ha una risoluzione di 240 x 240 pixel con opzione full touch screen. È luminoso, nitido ed il testo è sempre nitido, inoltre è protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 3, noto per essere resistente ai graffi.

Lo smartwatch Garmin Venu Sq è ricco di sensori come il cardiofrequenzimetro da polso Garmin Elevate, l’accelerometro, il termometro (attivabile acquistando un accessorio venduto separatamente), il sensore di luce ambientale, il monitor della saturazione dell’ossigeno nel sangue Pulse ox, la bussola, il GPS, GLONASS, GALILEO. La società non ha dichiarato la memoria esatta dello smartwatch ma ha detto che ha almeno 200 ore di dati sull’attività. Dispone di supporto NFC, connettività Bluetooth 4.2 compatibile con piattaforma Android e iOS.

Inoltre dispone di sveglia, timer, cronometro, monitoraggio della salute, incluse le funzioni per il calcolo della frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno nel sangue, monitoraggio del sonno, ciclo mestruale, idratazione, meteo, calendario, trova il mio telefono, trova il mio orologio, Garmin Pay, notifiche intelligenti, monitoraggio automatico dell’attività e altre funzioni di rilevamento dell’attività sportiva.

Avendo una batteria agli ioni di litio, lo smartwatch ha almeno 6 giorni in modalità smartwatch, mentre 14 ore in modalità GPS. In promo su Amazon in questo momento grazie al 30% di sconto, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita!

