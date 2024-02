Garmin Venu Sq, sconto del 37% per lo smartwatch top con GPS, monitoraggio salute e Garmin Pay

Il Garmin Venu Sq è uno smartwatch GPS dedicato allo sport con un’ampia gamma di funzionalità per il monitoraggio della salute e il pagamento Garmin Pay.

Con un elegante design in colore bianco e oro, è l’accessorio ideale per chi vuole tenere traccia delle proprie attività fisiche, monitorare la salute e semplificare i pagamenti quotidiani, che oggi ti costa molto meno del suo prezzo di listino, ovvero 125€ col 37% di sconto, con le spedizioni gratuite via Prime.

Monitoraggio della salute e molto altro: Garmin Venu Sq col 37% di sconto

Il Garmin Venu Sq offre una serie di strumenti per monitorare la tua salute. Misura il battito cardiaco, tiene traccia del sonno e offre funzioni avanzate come il monitoraggio dello stress, dell’energia corporea e del ciclo mestruale per le donne.

Con il GPS integrato, puoi tracciare le tue attività all’aperto, tenere sotto controllo i percorsi e monitorare la distanza percorsa con precisione. Questo smartwatch supporta Garmin Pay, il che significa che puoi effettuare pagamenti contactless in modo sicuro direttamente dal polso.

Basta avvicinare il dispositivo al terminale di pagamento abilitato per completare l’acquisto. Il Venu Sq è in grado di monitorare una vasta gamma di attività sportive, tra cui corsa, nuoto, yoga, ciclismo e molto altro. Inoltre, fornisce dati dettagliati su prestazioni e allenamenti.

Il display a colori offre una chiara visualizzazione delle informazioni e delle notifiche direttamente sul polso. È possibile personalizzare il quadrante dell’orologio con vari widget e applicazioni per un’esperienza utente personalizzata.

Infine è impermeabile fino a 50 metri, il che significa che è adatto anche per il nuoto e altre attività acquatiche. Insomma, il Garmin Venu Sq è una scelta eccellente per chi cerca un orologio sportivo completo con funzioni avanzate di monitoraggio della salute e Garmin Pay integrato.

Con il suo design elegante e le funzionalità versatili, è un compagno ideale per chiunque sia attivo e desideri tenere traccia delle proprie prestazioni fisiche e del benessere generale. Solo per oggi lo trovi a 125€ su Amazon, con lo sconto del 31% e le spedizioni gratuite via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.