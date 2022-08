Garmin Vivoactive 4: lo smartwatch definitivo per lo sport (-31%)

Se state cercando uno smartwatch con cui monitorare tutti i vostri parametri principali e da utilizzare anche per allenarvi, qualunque esso sia lo sport che praticate, la scelta non può che ricadere su un dispositivo di casa Garmin. Infatti gli smartwatch di questa azienda sono famosi soprattutto tra gli sportivi. Oggi su Amazon c’è una fantastica promozione sul Garmin Vivoactive 4, uno sconto del 31% che porta il suo prezzo a soli 205,91 €.

Garmin Vivoactive 4: lo smartwatch dei sportivi

Con questo dispositivo al polso potete monitorare il vostro stato di salute h24 e 7 giorni su 7 grazie al sensore PulseOx: respirazione, ciclo mestruale, stress, sonno, frequenza cardiaca, idratazione e tanto altro, saranno sempre sotto controllo. Potete scarica facilmente i brani musicali che preferite sul vostro Garmin, incluse le playlist dal vostro account Amazon Music, Spotify o YouTube Music. Registrate tutti i tipi di attività con più di 20 profili sport precaricati indoor e outdoor, come yoga, corsa, nuoto, ciclismo, camminata e molto ancora. Qui c’è il profilo giusto per la vostra attività fisica principale. Dallo schermo dell’orologio potete guardare gli esercizi animati facili da seguire, ad esempio gli allenamenti per la forza funzionale, cardio, yoga e Pilates. Inoltre lo schermo è abbastanza ampio e ben leggibile. La batteria vi può durare tranquillamente fino a 8 giorni in modalità smartwatch e fino a 6 ore in modalità GPS e musica. Grazie alla misurazione dei livelli di energia del vostro corpo, potete sapere quando è il momento migliore per allenarvi o riposarvi.

Non dovrete più cercare video tutorial per visualizzare le dimostrazioni degli allenamenti. Il Garmin Vivoactive 4 offre esercizi animati e facili da seguire che potete visualizzare direttamente sullo schermo dello smartwatch. Scegliete tra gli allenamenti animati precaricati oppure ne potete scaricare altri da Garmin Connect. Non fatevi scappare questa offerta su Amazon, il Garmin Vivoactive 4 sta a soli 205,91 €. Uno sconto incredibile del 31% che non capita tutti i giorni. Affrettatevi perché sono rimasti solo pochi pezzi nei depositi Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.