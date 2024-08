Garmin vívoactive 5, sempre più giu il prezzo di questo smartwatch bello e pieno di funzioni avanzate

Chi non conosce Garmin? Un marchio storico che ha inventato lo smartwatch come lo conosciamo oggi. Il nuovo vívoactive 5 è un orologio intelligente, bello da vedere e ancora più performante. Con i suoi sensori super precisi aiuta a tenere sotto controllo la forma fisica e lasalute. E la ciliegina sulla torta? Su Amazon lo trovi con uno sconto di 70 euro! Si, è tutto vero, il prezzo crolla da 299 euro a 229 auro! Minimo storico per questo smartwatch che fa dell’eleganza e della precisione del monitoraggio il suo punto di forza indiscutibile!

Tanta eleganza e sensori al top

Garmin vívoactive 5 è dotato di un ben un luminoso display AMOLED da 1,2 pollici racchiuso in una cassa da 42 mm, offrendo una visibilità eccezionale in qualsiasi condizione di luminosità. Oltre al design accattivante, questo smartwatch è dotato di un’ampia gamma di sensori avanzati per monitorare con precisione le attività sportive, dalla corsa al nuoto, fino al ciclismo. Il GPS integrato assicura un tracciamento accurato delle performance, mentre i sensori cardiaci e di stress forniscono dati dettagliati sulla salute dell’utente.

Garmin vívoactive 5 non si limita a tracciare l’attività fisica, ma offre anche un monitoraggio approfondito del sonno, fornendo all’utente preziosi feedback sulla qualità del riposo e suggerimenti personalizzati per migliorarlo. Inoltre, la batteria di lunga durata, che garantisce fino a 11 giorni di autonomia, assicura un utilizzo prolungato senza preoccupazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.