Garmin Vivofit Jr.3 Marvel crolla a 68 euro su Amazon (anche in 5 rate)

L’activity tracker per bambini Garmin Vivofit Jr.3 in collaborazione con Marvel è in offerta a tempo su Amazon a 68 euro, per effetto del 16% di sconto rispetto al prezzo più basso recente di 80,57 euro. Inoltre, è possibile accedere ai pagamenti rateali da 13,60 euro al mese grazie alle 5 rate a interessi zero di Amazon, per cui non è richiesta la carta di credito.

Impermeabilità all’acqua fino a 50 metri, autonomia di 1 anno e app interattiva: sono solo alcuni dei punti di forza dell’activity tracker per bambini Vivofit Jr.3 di Garmin realizzato in partnership con Marvel. Il modello in offerta presenta il color Black Panther.

Garmin Vivofit Jr. 3 in offerta al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni su Amazon

Chiariamo subito una cosa: Vivofit Jr. 3 – Marvel non è un semplice orologio, ma un vero e proprio activity tracker, con il quale è possibile monitorare il sonno e contare i passi fatti durante il giorno. Inoltre garantisce una resistenza superiore alla media, essendo perfino impermeabile all’acqua fino a 50 metri.

Integra inoltre un’interessante app interativa: se i bambini raggiungono gli obiettivi prefissati della loro attività fisica, l’applicazione sblocca nuove avventure e misteri di Infinity Saga, un universo composto dai personaggi Marvel Avengers preferiti dai più piccoli.

A tutto questo, si aggiunge la possibilità di imparare i movimenti base della ginnastica grazie all’activity tracker del noto marchio specializzato nella realizzazione di orologi sportivi.

Cogli al volo l’offerta a tempo di Amazon su Garmin Vivofit Jr. 3 Marvel per acquistarlo al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (anche in 5 rate).

