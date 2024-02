Garmin Vivosmart 4: ottimo SCONTO per OGGI su Amazon

Il Garmin Vivosmart 4 è uno dei tracker migliori sul mercato ed è assolutamente la scelta giusta per chi è alla ricerca di un dispositivo che sia sottile ma allo stesso tempo alla moda e che possa offrire una buona gamma di funzionalità per monitorare fitness e stato di salute. Oggi è disponibile su Amazon a 111,06€ con uno sconto del 21% solamente per poche ore, quindi conviene fare presto.

Il suo design sottile è accompagnato da delle minuziosità in metallo e un display luminoso facilmente leggibile. Un tracker adatto per ogni occasione che monitora anche molto bene le attività quotidiane, oltre a un monitoraggio avanzato di fitness e salute.

Garmin Vivosmart 4: tracker per ogni occasione con il 21% di sconto

Una delle funzionalità più ricercate dagli utenti è quella del monitoraggio continuo della frequenza cardiaca del polso, cosa che questo strumento di Garmin fa ottimamente. Ma non solo, riesce anche a monitorare lo stress, il calcolo della VO2 Max e monitora anche l’energia della batteria corporea. Inoltre, riesce anche a offrire un monitoraggio del sonno avanzato, rilevando ottimamente le fasi REM per capire come ottenere una migliore qualità del sonno. Troviamo un sensore Pulse OX per misurare i livelli di saturazione e ossigeno nel sangue.

Lo smart tracker di Garmin è dotato di notifiche mediante vibrazione per chiamate, messaggi e ha una batteria estremamente duratura che non ci lascia soli per ben 7 giorni e abbiamo la possibilità di connetterci al GPS sullo smartphone per le attività all’aperto. È compatibile con polsi di dimensioni che vanno da 122 a 188 mm e non c’è alcun problema per quanto riguarda ogni attività acquatica. Se vuoi fare tuo questo gioiello ti conviene fare in fretta, è in sconto oggi su Amazon del -21% e costa solo 111,06€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.