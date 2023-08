GeForce RTX 3060 Ti, l'esperienza di gioco DEFINITIVA in OFFERTA su Amazon

Preparati a un’esperienza di gioco straordinaria con la GeForce RTX 3060 Ti 8GB GDDR6X VERTO Dual Fan, una scheda grafica progettata per portare le tue sessioni di gioco al livello successivo. Con prestazioni eccezionali, grafica realistica e funzioni avanzate, questa scheda grafica è una scelta ideale per i giocatori seri e gli appassionati di grafica. Falla tua ora su Amazon a 354€, approfittando dello sconto e delle spedizioni gratuite con i servizi Prime, che ti garantiscono un enorme risparmio generale.

GeForce RTX 3060 Ti, potenza e prestazioni straordinarie

Dotata di 8GB di memoria GDDR6X, la GeForce RTX 3060 Ti offre potenza sufficiente per affrontare anche i giochi più esigenti. Le unità RT e Tensor offrono grafica in ray tracing e intelligenza artificiale avanzata, migliorando la qualità visiva e l’esperienza di gioco. Con clock velocissimi e prestazioni fluide, questa scheda grafica è pronta a offrirti il massimo in termini di giochi e creatività.

La tecnologia di raffreddamento Dual Fan assicura che la tua scheda grafica rimanga sempre alla temperatura ottimale durante le sessioni di gioco più intense. Questo significa che puoi goderti lunghe sessioni di gioco senza preoccuparti del surriscaldamento. I ventole silenziose garantiscono un funzionamento efficiente senza disturbare l’esperienza di gioco.

La PNY GeForce RTX 3060 Ti supporta la tecnologia di ray tracing, che offre effetti di luce e riflessi ultra realistici per un’esperienza di gioco immersiva. Inoltre, grazie alla tecnologia DLSS, puoi goderti risoluzioni più elevate senza compromettere le prestazioni, ottenendo grafica eccezionale e dettagli nitidi.

La scheda grafica è dotata di varie porte per la connettività, inclusi HDMI e DisplayPort, che ti permettono di collegare facilmente il tuo setup gaming o workstation. Il design compatto e ben progettato si integra perfettamente all’interno del tuo case, offrendo un aspetto professionale e un’efficace dissipazione del calore. Falla tua ora su Amazon a 354€, approfittando dello sconto e delle spedizioni gratuite con i servizi Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.