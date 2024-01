GELO Artico ADDIO col pannello a INFRAROSSI: scalda SUBITO casa e CONSUMA POCO

Lo sapevate che uno dei migliori sistemi per tenere calda la propria abitazione sono i pannelli a infrarossi? Proprio così: grazie a una particolare tecnologie, i pannelli radianti inviano luce a infrarossi a onda lunga, che penetrano nelle pareti, nel soffitto e nel pavimento della stanza in cui sono installati, che poi a loro volta rilasciano una certa quantità di calore che riscalda immediatamente e direttamente persone e oggetti in maniera omogenea.

E con un consumo minimo (intorno ai 450W). Il Blanco Plus Melchioni fa proprio questo e con 85€ ti consente di stare al calduccio nelle fredde giornate di Inverno senza doverti preoccupare delle bolette. Le spedizioni rapide e gratuite di Prime.

La tua casa più calda col pannello Blanco Plus Melchioni

Il pannello riscaldante Melchioni in materiale ceramico, dal design moderno e minimalista, è adatto ad ambienti di 9-12mq, all’interno del quale consente una distribuzione uniforme del calore nelle stanze, facile da programmare per il funzionamento settimanale grazie al Timer integrato. Grazie al termostato integrato con controllo automatico della temperatura ambientale, basta inserire i gradi desiderati e Wonderwall regola autonomamente la giusta potenza di riscaldamento. Rileva persino l’apertura delle finestre e si spegne autonomamente. Così eviti ulteriori sprechi.



La tecnologia a infrarossi funziona senza emettere alcun odore e non si fa sentire, se non per il calore. Questo è particolarmente interessante per chi soffre di allergie, perché non diffonde nell’abitazione la polvere o il polline dell’estate scorsa. Come un piccolo sole. Con questo sistema, quindi, il tepore percepito non è dovuto a tutte le pareti presenti nella stanza che, dopo aver assorbito i raggi ad infrarossi a onda lunga, rilasciano il giusto calore, più che al pannello in sé.

Dotato dei piedi di appoggio può essere collocato in modo stabile ovunque sia necessario, sia in verticale che in orizzontale, i piedi di appoggio delineano anche la distanza ottimale dalla parete per una migliore resa calorica. Dunque ce n’è per tutte le esigenze. Da evidenziare come questa tipologia di riscaldamento è ance molto utile nelle abitazioni umide, perché asciuga ed elimina anche eventuali muffe, e consuma relativamente poco. Che aspetti a farlo tuo a 85€ con le spedizioni gratuite? Spendi oggi, risparmi, molto, domani.

