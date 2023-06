GENIALATA che costa NIENTE: il mini proiettore portatile che vogliono tutti

Anche tu sei un appassionato di film e di serie tv? Ma vorresti creare un’atmosfera davvero incredibile e magica, ma non sai come? Pensa che oggi, ti puoi portare a casa questo proiettore portatile di Toptro a soli 179,88€. Corri adesso su Amazon, prima che sia tutto acquistato.

Non vorrai mica farti scappare un’occasione dimile? Perché questo è davvero l’affare del momento. Non fartelo scappare, aggiungilo al carrello, seleziona il coupon di ben 45 euro e al checkout lo troverai scontato automaticamente. Ne sarai super soddisfatto.

Mini proiettore portatile, 8000 Lumens TOPTRO, 5G WiFi Bluetooth Full HD, supporta 1080P ±40° correzione verticale

Se stavi cercando da tantissimo tempo un mini proiettore che ti garantisse film e serie tv ovunque e in qualsiasi momento della giornata, eccoti servito con questa bomba di proiettore portatile super scontato.

Si tratta del primo proiettore con messa a fuoc, tra i primi mini proiettori portatili sul mercato. Una volta acceso il proiettore, non sono necessarie noiose regolazioni manuali, basterà fare clic su un pulsante per acquisire una qualità dell’immagine nitida. Rispetto ad altri proiettori, è più comodo da usare, più veloce da mettere a fuoco e godere direttamente di immagini di alta qualità.

Questo mini proiettore portatile adotta una lente in vetro con tecnologia di concentrazione della luce importata, 8000 lumen, supporta 1080P, rapporto di contrasto elevato 12000:1 e fornisce un rapporto più luminoso e vivido e una qualità dell’immagine più colorata. Inoltre, la funzione di correzione trapezoidale verticale è in grado di supportare la regolazione dell’immagine tramite telecomando per mantenere l’immagine sempre rettangolare.

Corri adesso su Amazon se vuoi trovarlo ancora disponibile e anche super scontato. Ne restano davvero pochissimi pezzi ancora, e poi sarà davvero incredibile vedere film e serie tv con questa bomba.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.