GENIALATA per la casa: il ROBOT aspirapolvere, che ti costa una cifra RIDICOLA

Sei stufo di dover fare sempre le pulizie di casa? Quanti come te! A praticamente nessuno piacciono, ecco perché esiste la soluzione. La genialata del giorno è proprio il robot aspirapolvere di Ecovacs e te le puoi portare a casa a soli 249€, invece di 399€. Non aspettare più, cambia modo di pulire casa e corri su Amazon a prendertelo.

Lava, aspira, la tua casa sarà pulita in pochissimo tempo con questo robot aspirapolvere di Ecovacs, sarà davvero un sogno. Te lo puoi accaparrare con lo sconto shock del 38%. Corri adesso su Amazon, prima che termini, sta andando a ruba in queste ore.

Robot Ecovacs, aspira e lava, con mappatura multilivello, controllo app e Alexa: oggi scontatissimo

Non crederai ai tuoi occhi, quando tornerai a casa e troverai tutto pulito e lindo, senza aver mosso un dito. Certo, perché farà tutto lui, tu potrai osservarlo stando seduto comodamento sul divano. Casa pulita in un click o in semplice comando vocale.

Questo modello di Ecovacs, è dotato di una funzione chiamata “TrueMapping“, la quale è in grado di combinare la tecnologia laser e anche i sensori dTOF avanzati per poter rilevare la tua casa ben 4 volte più precisa di altri. Potrà sia aspirare, che lavare allo stesso tempo, un vero sogno.

Poi, grazie al serbatoio d’acqua con pompa elettrica inclusa, il robot lava e aspira in contemporanea, lasciando casa pulitissima e asciutta. Si tratta di un modello con potenza da 2300 Pa, sarà anche super silenzioso. Quindi, pulizia profonda e anche personalizzata.

Si tratta dell’occasione del giorno su Amazon, quindi corri a vederla subito senza sprecare troppo tempo. Lo trovi con lo sconto del 38%, non fartelo scappare! Il robot di Ecovacs ti cambierà davvero la vita in un click.

