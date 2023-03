GENIALATE tech economiche: gli affari NASCOSTI di Amazon a meno di 1€

Nell’immensa galassia che è Amazon ci sono tanti prodotti che per diverse ragioni non trovi in vetrina. Si tratta di oggetti che spesso sono anche interessanti o semplicemente curiosi ma che però, vuoi per la particolarità, vuoi per il prezzo, ti permettono di fare dei buoni affari spendendo una miseria. Non ci credi? Allora guarda quali gadget abbiamo trovato oggi sul sito di e-commerce più grande del mondo, e che puoi portare a casa con pochi centesimi: praticamente paghi solo le spedizioni.

Nuove offertine Made in Amazon

Portachiavi con sistema anti-smarrimento Wireless. Un piccolo quanto geniale gadget che vi permette di ritrovare subito le vostre chiavi nel caso doveste smarrirle. Con appena 0,72 centesimi non dovrete più preoccuparvi di dove avete dimenticato le chiavi dell’auto o quelle di casa. In un attimo, con un fischio, il Key Finder si attiva a distanza ed emette un suono e delle luci per farsi trovare.

Cuffie a conduzione ossea senza fili Bluetooth 5.1. Queste incredibili cuffie in metallo e silicone sono antipolvere, resistenti al sudore e impermeabili, perfette per l’uso quotidiano. Ah, costano 49 centesimi (più 5€ di spedizione)!

Caricabatteria da auto doppio ingresso USB e display a LED. Perfetto per portarlo sempre con te, questo accessorio per auto si collega all’adattatore DC della vettura, e può ricaricare fino a 2 dispositivi contemporaneamente. Ha anche un display al LED che ti avvisa del livello di carica. Puoi averlo a solo 0,89€ (spedizioni a 2,98€).

Torcia mini UV. Eh sì, sembra assurdo ma questa piccola (10 cm) torcia funziona eccome, ed emette una luce bluastra abbastanza forte. Costa appena 0,01€ (spedizioni a 3,38€).

Strumento di smagnetizzazione cacciaviti o viti. Accessorio attraverso cui è possibile magnetizzare attrezzi metallici come il cacciavite, affinché attraggano altri oggetti metallici come ad esempio le viti. È possibile inoltre smagnetizzare attrezzi metallici quando devono intervenire in situazioni in cui i campi magnetici devono essere assenti. Costa 0,96€.

ITVIP Orologio da Polso. Questo particolare e stiloso orologio da polso sportivo unisex è in silicone, ed è adatto per la famiglia. Costa decisamente una miseria, appena 0,01€ (3,96€ di spedizioni), ed è uno di quei prodotti da provare assolutamente.

Orologio da uomo modello elegante. Questo orologio sembra uno di quelli super costosi, e invece puoi averlo con un centesimo (più qualche eruo di spedizione). Con un cinturino in lega, cassa in metallo da 39 mm e un quadrante rotondo in acciaio inossidabile minerale, è un bell’aggeggino.

Orologio da uomo quadrante LED stile smartwatch. Questo orologio dalla stile intramontabile sembra il regalo ideale per un uomo di classe. Con un bel cinturino in finta pelle , lo trovi a poco meno di 0,09€ (e 3€ di spedizione).

Auricolari wireless, cuffie stereo intelligenti magnetiche. Riduzione del rumore intelligente, paraorecchie progettate ergonomicamente ti consentono di muoverti comodamente, indipendentemente dalla forza dei tuoi movimenti. Ideale per corsa, jogging, escursionismo, ciclismo, palestra, yoga, ecc, costano appena 0,019€ (più circa 4€ di spedizioni).

CamKpell, display d’ingrandimento dello schermo dello smartphone, questo gadget utilizza la tecnologia ottica ad alta definizione di Fresnel, così che l’immagine nel telefono cellulare può essere ingrandita tre volte, quindi resa chiara e realistica e facilmente visibile senza sforzare gli occhi.

E con questo abbiamo finito. Allora, che ne dite? Avete visto qualcosa di nuovo o curioso che vi può interessare tra questi questi gadget tech da portare a casa con pochi centesimi? Praticamente paghi solo le spedizioni, per cui perché non farsi tentare e provarne qualcuno?

