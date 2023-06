GENIALATE tech nascoste su Amazon a partire da 9€: non CREDERETE AI VOSTRI OCCHI

Siete pronti a scoprire alcuni dei prodotti più strani e originali presenti su Amazon e magari a portarne almeno uno a casa? Prodotti utili ma di cui molte volte nemmeno si immagina l’esistenza. Guarda anche tu se ce n’è qualcuno che ti ispira.

Cuffie Bluetooth con batteria infinita

Inutile girarci intorno: se sei alla ricerca di un nuovo paio di cuffie Bluetooth per ascoltare i tuoi brani preferiti non devi farti scappare questa offerta di Amazon. Solo per pochissimo tempo hai l’opportunità di ricevere a casa uno tra i modelli più acclamati e popolari ad appena 9€ grazie allo sconto del 33% sul prezzo di listino.

Kippy EVO, il collare tracker GPS

Lo stesso discorso possiamo applicarlo ai nostri amici a quattro zampe: se, giustamente, li portiamo con noi, meglio fare in modo di proteggerli e non perderli di vista. Con questo collare tracker GPS, puoi localizzare in tempo reale il tuo animale: controlla la posizione del tuo cucciolo sulla mappa in ogni istante. Grazie ad una multi tecnologia all’avanguardia, Kippy EVO localizza il tuo pelosetto quando corre libero all’aperto. Imposta un recinto virtuale per la sicurezza del tuo amico a 4 zampe. L’app Kippy ti avviserà subito nel caso uscisse dal perimetro di sicurezza.

Trasmettitore FM Bluetooth 5.0

Dulcis in fundo, un pensierino anche per la vecchia utilitaria con cui facciamo avanti e indietro per il mare. A “lei” possiamo regalare questo bel gadget che la rende magicamente smart. Collega il trasmettitore alla presa dell’accendisigari, sintonizza la tua autoradio FM su una stazione vuota e regola il device su di essa. A quel punto puoi farci di tutto, dalle chiamate in vivavoce a ricaricare due dispositivi contemporaneamente grazie alle due porte USB. Puoi prenderlo a soli 11 euro.

Apri bottiglie automatico digitale

Sorseggiare un bicchiere di buon vino mentre magari si ascolta della buona musica può essere il modo perfetto per rilassarsi alla fine di una lunga giornata, e quindi un apribottiglie veloce ed efficiente può aiutarti a goderti il ​​tempo. Come questo gioiellino che è automatico e può aprire la bottiglia di vino in 6 secondi. Una vera e propria genialata che oggi ti costa appena 22 euro su Amazon.

Tazza auto mescolante

La tazza auto mescolante è la scelta ideale per tutti coloro che hanno bisogno di almeno mezz’ora per riconnettersi col mondo reale una volta alzati dal letto. In questo modo, girovagando per la cucina come uno zombi di The Walking Dead si evitano problemi, pur magari dimenticandosi di sciogliere lo zucchero o altri elementi solubili da mixare, come ad esempio il Nesquik o la cannella. Basta premere un pulsante situato sul manico, e la tazza mescolerà ogni bevanda senza bisogno di alcuno sforzo.

Metro laser SMART

Xiaomi Smart Laser Measure è un misuratore laser ultra preciso e semplice da usare. Questo misuratore di alta precisione professionale offre ±3mm di accuratezza, rendendo così la misurazione in tempo reale accurata e stabile. Il dispositivo è resistente all’usura e ai graffi: la lega di alluminio leggera e la plastica di ingegneria ad alta resistenza di cui è costituito creano un aspetto opaco delicato e rendono il dispositivo resistente all’usura e ai danni. Oggi questo gioiellino può essere tuo a soli 49€, con lo sconto del 20% applicato da Amazon. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Avviatore batteria auto con aspirapolvere portatile senza fili

Un avviatore per auto che può avviare veicoli a 12 V (fino a 6,5l di benzina o 5,5l di diesel), erogando una corrente di picco di 1200A, adatto per auto, camion, veicoli commerciali, motociclette, barche, ecc, ma che quando serve si trasforma in un comodo aspirapolvere. Il costo è di 43€ su Amazon.

Stazione Meteorologica digitale Wireless LCD

Yueyang Smart Weather Clock è un sensore digitale che utilizza la tecnologia di trasmissione WiFi per il controllo tramite l’APP del telefono cellulare. Può fornire informazioni meteorologiche in tempo reale, ora e data, dati di temperatura e umidità più accurati per la visualizzazione. Il costo è di 28€ su Amazon.

TV stick per telefoni e tablet Android

Watch DVB-T2 TV su Android Phone/Pad permette di guardare i canali gratuiti DVB-T2 TV ovunque tu vada utilizzando il tuo dispositivo Android Phone e pad. Guarda i canali free to view DVB-T2 senza la scheda prepagata Live, alta qualità broadcast TV. Su Amazon a 42€.

Casco da bici intelligente

Per chi va in bici la sicurezza non è mai troppa. Ecco quindi che i caschi da bicicletta intelligenti come questo rendono tutto ancora più sicuro. Il casco protegge ma include anche funzioni smart come il fanale posteriore, l’indicatore di direzione e il sensore di caduta, nuove luci di posizione sul lato anteriore facilmente riconoscibili da tutti i lati e un allarme anti-perdita che ti avverte con un forte bip se perdi il tuo smartphone.

