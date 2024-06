Gestisci la tua CASA DOMOTICA con il Controllore WiFi Shelly Plus a SOLI 15€

Assicurati una casa domotica che ti permette di risparmiare in bolletta in modo intelligente con il Controllore Wi-Fi e Bluetooth a 4 poli Shelly Plus i4 DC. Oggi questo gadget utilissimo è disponibile a soli 15 euro con uno sconto conveniente del 20%.



Controllore Wi-Fi e Bluetooth a 4 poli Shelly Plus i4 DC: le modalità di utilizzo

Il Controllore Wi-Fi e Bluetooth a 4 poli Shelly Plus i4 DC è un gadget utile e versatilissimo per rendere casa sempre più intelligente, facilitando allo stesso tempo la vita quotidiana.

È dotato di 4 poli indipendenti e consente di effettuare fino a 3 diverse azioni di automazione per ogni pulsante, quindi 12 in totale. Questo vuol dire che permette di controllare in modo rapido anche gruppi di numerosi dispositivi, ad esempio installando il dispositivo vicino alla porta d’ingresso potrai automatizzare lo spegnimento e l’accensione di tutte le luci della casa non appena si entra.

Nello specifico, con lo Shelly Plus puoi attivare o disattivare manualmente scene, azioni sincronizzate o scenari domotici complessi, e addirittura gestire altri relè Shelly collegati. Con i suoi pulsanti potrai gestire qualsiasi dispositivo smart e anche creare programmi personalizzati in base ai tuoi orari o alla tua routine quotidiana.

Questo modello, tra l’altro, è compatibile con Alexa e Google Assistant quindi basteranno i tuoi comandi vocali per gestire qualsiasi operazione.



