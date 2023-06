Già in vacanza? Impara una nuova lingua: Mondly al 96% di sconto

L’estate è finalmente arrivata, portando con sé l’entusiasmo per nuove esperienze e la voglia di scoprire nuovi orizzonti. E cosa potrebbe essere più emozionante di intraprendere un viaggio estivo nell’apprendimento delle lingue? Ora è il momento perfetto per ampliare i tuoi orizzonti linguistici, grazie a Mondly: la piattaforma unica nel suo genere è infatti in promozione con uno sconto del 96%, che ti farà risparmiare oltre 1.000 euro sul piano a vita.

Tutti i motivi per scegliere Mondly

Mondly è l’applicazione che sta rivoluzionando l’apprendimento delle lingue, acclamata come “App dell’anno” da Facebook e “Migliore nuova app” da Apple. Con oltre cento milioni di download, questa app è la scelta perfetta per coloro che desiderano imparare una nuova lingua in modo facile, veloce e innovativo.

Cosa rende Mondly così speciale? La risposta è semplice: la combinazione di esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in Realtà Aumentata ti permetterà di parlare una nuova lingua come se fossi un madrelingua. Inoltre, Mondly offre un’ampia selezione di ben 41 lingue diverse tra cui scegliere. Inglese, francese, spagnolo, giapponese, coreano, turco e molto altro: Mondly ha il corso perfetto per te.

Ecco la grande notizia che renderà il tuo viaggio estivo nell’apprendimento delle lingue ancora più efficiente: grazie alla nuova promozione in corso, potrai ottenere l’accesso a vita a tutti i corsi di lingua di Mondly con uno sconto di oltre 1.000 euro. È un’opportunità unica e imperdibile, che ti permetterà di godere dei benefici di Mondly a lungo termine.

Che tu desideri diventare un poliglotta, migliorare le tue prospettive di carriera o semplicemente imparare una lingua che ritieni particolarmente interessante, Mondly è la scelta giusta per te. Questa offerta ti consentirà di accedere a tutti i corsi di lingua di Mondly per tutta la vita, senza alcun costo aggiuntivo oltre a quello iniziale pari a 89,99 euro una tantum. Non lasciare che l’estate scivoli via senza sfruttare questa interessante opportunità di imparare una nuova lingua con Mondly.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.