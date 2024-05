Giardino AL TOP con il Soffiatore a batteria a PREZZO PICCOLISSIMO su Amazon

Il giardino di casa ha bisogno di una ripulita in vista dei prossimi barbecue all’aperto? Allora non farti scappare la promozione sul Soffiatore a batteria WORX Nitro! Oggi è disponibile in offerta speciale su Amazon a soli 99 euro con uno sconto del 21%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è a tempo limitatissimo e hai ancora poche ore a disposizione!

Soffiatore a batteria WORX Nitro: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Soffiatore a batteria WORX Nitro ha una struttura con un motore brushless che garantisce una dimensione più compatta, una durata di funzionamento superiore del 50% per carica, 25% di potenza in più e una durata 10 volte maggiore del motore.

Pesa 1,5 kg senza batteria ed è quindi un dispositivo compatto che si distingue dai tradizionali soffiatori pesanti e ingombranti, offrendo la migliore esperienza per qualsiasi tipologia di utente.

La tecnologia di amplificazione dell’aria garantisce un maggiore volume d’aria aspirando l’aria dall’esterno del tubo, in modo che il gonfiaggio di foglie bagnate e persino neve sulla macchina sia un gioco da ragazzi. Inoltre la ventola wireless WORX ha una doppia modalità di funzionamento, in cui è possibile scegliere tra volume elevato e alta velocità con un pulsante di rilascio dell’ugello.

Per finire, la macchina rientra nella categoria dei dispositivi PowerShare: questo vuol dire che sono alimentati dalle stesse batterie da 20 V, ma i dispositivi da 40 V raddoppiano la potenza e ne usano 2 contemporaneamente.

Oggi il Soffiatore a batteria WORX Nitro è disponibile in offerta speciale su Amazon a soli 99 euro con uno sconto del 21%. La spedizione è gratuita ma fai in fretta, la promozione è a tempo limitatissimo e hai ancora poche ore a disposizione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.