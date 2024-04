Giardino AL TOP con la Mini Motosega a batteria in OFFERTA SPECIALE

È ora di mettere in ordine il tuo giardino? Allora approfitta subito dell’offertona Amazon sulla Mini Motosega a Batteria XIAZIR! Oggi è disponibile a soli 56 euro con uno sconto conveniente del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Mini Motosega a Batteria XIAZIR: funzionalità e modalità di utilizzo

La Mini Motosega a Batteria XIAZIR è molto maneggevole e si adatta anche al più piccolo spazio tra i rami. La mano o il braccio non si stanca durante i lavori più lunghi, anche sopra la testa.

Non importa se hai bisogno di rimuovere alberi, la siepe deve essere sostenuta o gli arbusti hanno bisogno di un nuovo taglio: con questa mini sega da 6 pollici, tutti questi lavori in giardino non sono più un problema.

Il dispositivo, grazie al nuovo design, è dotato di un paraspruzzi di sicurezza che ti protegge durante la caduta e la potatura dei rami. L’interruttore di sicurezza ha anche un fusibile aggiuntivo per evitare rotture accidentali.

Il nuovo motore in rame puro ha un’elevata velocità di taglio e un basso consumo energetico. La velocità e la forza del motore sono sufficienti per segare rami, piccole tavole e travi: basti pensare che normalmente si possono tagliare rami con un diametro massimo di 10 cm.

La larghezza e la lunghezza del manico sono anche ergonomicamente molto ben incontrati e offrono spazio sufficiente per ogni mano, la plastica è inserita in un modello e l’arco inferiore non scivola.

