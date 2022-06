Giardino buio? Lo illumini senza corrente spendendo il MINIMO

Le luci solari sono senza ombra di dubbio la strada giusta. Se hai un giardino poco illuminato non devi aumentare i costi in bolletta, non quando hai a disposizione dei faretti così geniali. Li metti dove vuoi, si ricaricano da soli e rendono il tuo spazio esterno perfetto.

Su Amazon ho scovato questa promozione che ti permette di acquistarne ben 8 pezzi a soli 24,64€. In un solo acquisto hai tutto ciò che ti serve, ma ti ripeto, si tratta di un’offerta quindi non tardare ad approfittarne.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo.

Faretti solari: come illuminare il giardino in una sola mossa

Otto pezzi per rendere il tuo spazio esterno bello come nelle riviste specializzate. Spendi poco, non aumenti i costi in bolletta ed hai tutto ciò che ti serve. Grazie a questi faretti che si ricaricano con la luce del sole non è mai stato così semplice arredare il tuo giardino.

Conta che non devi far altro che scegliere il posto in cui fissarli, dopodiché faranno tutto loro. Come mai? Perché oltre al pannellino solare hanno anche un sensore integrato che li fa accendere in automatico appena la luce va via. Con una ricarica completa resistono fino a 10 ore continue.

Sono ovviamente resistenti ad acqua e umidità per non farti correre fuori in caso di pioggia e perché no, per utilizzarli tutto l’anno.

Che colore è la luce? Di uno straordinario bianco caldo che rende l’atmosfera più confortevole.

