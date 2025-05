Giardino impeccabile con il Robot tosaerba di ultima generazione a 200€ in meno!

Il rivoluzionario MOVA 1000, il robot tosaerba senza fili con tecnologia LiDAR 3D, ora è disponibile ora su Amazon.it a un prezzo speciale di 999€, scontato del 17% rispetto al prezzo di listino di 1.199€! Questa è l’occasione che aspettavi per trasformare la manutenzione del tuo giardino in un’esperienza pratica, innovativa e senza stress.

Funzionalità che fanno la differenza

Grazie alla tecnologia LiDAR 3D, il MOVA 1000 garantisce una precisione millimetrica nella navigazione e nel taglio, eliminando completamente la necessità di cavi perimetrali o stazioni base. La sua capacità di mappatura 3D in tempo reale gli permette di creare una visione completa e dettagliata del tuo giardino, assicurando un risultato impeccabile anche nelle aree più complesse.

Questo modello si contraddistingue per le seguenti funzionalità di ultima generazione:

UltraView System : rileva ostacoli fino a 30 metri di distanza con una visione a 360° × 59°, garantendo sicurezza e precisione in ogni movimento.

: rileva ostacoli fino a 30 metri di distanza con una visione a 360° × 59°, garantendo sicurezza e precisione in ogni movimento. Gestione tramite app MOVAhome : imposta confini virtuali, programma i tagli e personalizza i parametri direttamente dal tuo smartphone. Ideale per chi cerca massima flessibilità.

: imposta confini virtuali, programma i tagli e personalizza i parametri direttamente dal tuo smartphone. Ideale per chi cerca massima flessibilità. Ruote fuoristrada: affronta senza problemi pendenze fino al 45% (24°), rendendolo perfetto per giardini con terreni irregolari.

Non solo praticità, ma anche sicurezza: gli algoritmi avanzati del MOVA 1000 gli permettono di evitare ostacoli come mobili da giardino, piante o animali domestici, proteggendo tutto ciò che conta per te.

Questo robot tosaerba è una vera potenza: la batteria di lunga durata gli consente di lavorare senza interruzioni, sia alla luce intensa che al crepuscolo. E con la garanzia estesa di ben 3 anni, avrai tutta la tranquillità che desideri, con riparazioni e sostituzioni incluse.

Con un prezzo scontato di 999€, grazie ad uno sconto Amazon del 17%, il MOVA 1000 rappresenta un investimento che rivoluzionerà la cura del tuo giardino. Scopri come tecnologia e innovazione possano rendere la tua vita più semplice e il tuo prato sempre perfetto!

