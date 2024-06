Giardino IMPECCABILE con il Tagliasiepi elettrico orientabile in SCONTO SPECIALE

Con la bella stagione che ormai è scoppiata, è necessario tenere sempre in ordine il giardino di casa in prospettiva di cene all’aperto tra amici e parenti. Per questo motivo non puoi non avere tra i tuoi attrezzi il Tagliasiepi elettrico orientabile Scheppach, oggi disponibile su eBay a soli 89 euro con uno sconto conveniente del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno per terminare!

Tagliasiepi elettrico orientabile Scheppach: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Tagliasiepi elettrico orientabile Scheppach è un attrezzo indispensabile per tenere in ordine gli spazi verdi esterni di casa.

È un pratico aiuto per tagliare cespugli, siepi e arbusti alti con una lunghezza totale di 2590 mm in pochissimo tempo. La testa di taglio può essere ruotata di 135° e può essere regolata in 10 posizioni.

Ha un potente motore elettrico da 1000 Watt, e una velocità di taglio massima di 1000 tagli al minuto, con una robusta lama in acciaio tagliata al laser garantiscono un rapido avanzamento del lavoro.

Il dispositivo garantisce uno spessore di taglio 20 mm grazie ad una lunghezza della lama di 500 mm e una lunghezza massima di taglio 410 mm.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto è dotato di una tracolla per lavorare senza fatica. È facile da montare e smontare grazie alla pratica chiusura a sgancio rapido ed, in più, garantisce un lavoro senza emissioni grazie all’azionamento elettrico.

