GIGA set da 300 pezzi per il fai da te, l’offerta è sbalorditiva: appena 78€

Questo enorme set da 300 pezzi targato Sundpey è perfetto per un professionista che vuole avere praticamente ogni tipo di accessorio adatto a ogni genere di lavori, che al “semplice” appassionato di fai da te. Tutti i principali inserti per il bricolage sono ben custoditi in una pratica valigetta dove troverai quasi tutto ciò di cui hai bisogno: dalle punte per trapano per qualsiasi tipo di materiale alle viti per avvitare qualsiasi genere di vite, così come inserti per set di chiavi a bussola per bulloni e via discorrendo.

Con l’attuale vendita di Amazon, puoi ottenere questo ben di Dio a poco e portarti tutto a casa per circa 78€. Per usufruire del 12% di sconto, tutto ciò che devi fare è spuntare il coupon in pagina e completare il tuo ordine all’istante. La spedizione è assolutamente veloce e gratuita, garantita dal servizio Prime.

Il set 300 in 1 è in gran sconto su Amazon

Tutti gli elementi proposti in questo mega set sono contenuti in una comoda custodia solida e robusta, perfetta per avere sempre tutto a disposizione, ben protette e conservate utilizzabili con gli elettroutensili di tutte le marche. Al suo interno, troverai un’ampia scelta di inserti: Flessometro, Nastro Isolante, Livella a Bolla, Cacciavite di Precisione, Martello, Chiavi a Cricchetto, Set Cacciaviti, Rilevatore di Tensione, Lame per Sega, Chiavi a Brugola.

E ancora: Kit Assortimento Viti per Legno (124pcs), 1 x Cacciavite di Precisione, 6 x Punte per Cacciavite (10pcs), 1 x Bussola Per Candele, 1 x Drive Socket Extension, 1 x Magnetizzatore/Smagnetizzatore, 1 x Taglierino, 1 x Pinza Spellafili e tanto altro ancora. Ciascun inserto ha la sua colocazione specifica nella valigetta che semplificherà ulteriormente le operazioni, permettendoti di prelevare sempre quello giusto in un lampo. Insomma, un ottimo kit, realizzato con materiali robusti e progettati per durare nel tempo.

Non perdere l’occasione di risparmiare il 12% su questo set 300 in 1. Completa l’ordine al volo per assicurarti “millemila” inserti che ti possono servire durante i lavori di fai da te, custoditi all’interno di una pratica custodia dove trovi praticamente tutto quello che ti serve, al prezzo ridicolo di 78€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

