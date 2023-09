GIGA SET di cacciaviti a cricchetto da 61 pezzi: con 22€ lavori e ripari quel che vuoi

Il set di cacciaviti a cricchetto TOOLMAK da 61 pezzi è un kit completo di strumenti di riparazione ideale per una varietà di applicazioni domestiche e per la manutenzione di biciclette. Questo set include un’ampia varietà di punte di cacciavite di diverse dimensioni e tipi.

Queste punte magnetiche possono essere utilizzate per una vasta gamma di applicazioni di fissaggio e assemblaggio. Prendilo adesso a soli 22€ grazie allo sconto del 5% più il coupon bonus che si applica in automatico in pagina e storna ulteriore 10% da prezzo finale.

Maniglie a cricchetto girevoli

Le maniglie dei cacciaviti sono progettate con un meccanismo a cricchetto girevole che permette di avvitare o svitare rapidamente e in modo efficace senza dover rimuovere e riposizionare il cacciavite. Le punte dei cacciaviti, come scritto prima, sono magnetiche, il che facilita il mantenimento dei pezzi di fissaggio in posizione durante il lavoro. Questo è particolarmente utile quando si lavora con viti o altri piccoli pezzi.

Il set viene fornito con una custodia resistente e compatta che rende facile il trasporto e l’organizzazione di tutti gli strumenti. La custodia ha uno spazio dedicato per ogni pezzo, in modo da poter tenere tutto in ordine. Gli strumenti nel set sono realizzati con materiali di alta qualità per garantire durabilità e resistenza nell’uso quotidiano. Questo set è adatto per una vasta gamma di applicazioni, dalla riparazione di piccoli elettrodomestici all’assemblaggio di mobili, alla manutenzione della bicicletta e altro ancora.

Grazie al design ergonomico delle maniglie e alla versatilità delle punte, questo set di cacciaviti è affidabile e pratico per molti compiti di riparazione e assemblaggio. In sintesi, il set di cacciaviti a cricchetto TOOLMAK da 61 pezzi è una scelta versatile e conveniente per affrontare una serie di lavori di riparazione e assemblaggio sia in casa che per la manutenzione della bicicletta.

Puoi acquistarlo adesso a soli 22€ grazie allo sconto del 5% più il coupon bonus che si applica in automatico in pagina e storna un ulteriore 10% dal prezzo finale.

