Gigabyte RTX 2060 WINDFORCE OC da 12 GB ad un prezzo FOLLE su Amazon

Ha un’interfaccia di memoria a 192 bit GDDR6 da 12 GB, un sistema di raffreddamento WINDFORCE 2X con ventole rotanti alternate e ventole a lama uniche da 100 mm, oltre che ad una piastra posteriore di protezione. Stiamo parlando della Gigabyte VGA NVIDIA RTX 2060 WINDFORCE OC da 12 G, in offerta su Amazon ora a soli 419,50€ invece di 589,10€.



Il sistema di raffreddamento WINDFORCE 2X è dotato di due esclusive ventole a pale da 100 mm, rotazione alternata, due tubi di calore in rame composito che toccano direttamente la GPU e ventole attive 3D. Insieme offrono un’efficace capacità di dissipazione del calore per prestazioni più elevate a temperature più basse.

GIGABYTE “Alternate Spinning” è l’unica soluzione in grado di risolvere il turbolento flusso d’aria delle ventole adiacenti. Poiché le ventole adiacenti ruotano nella stessa direzione, la direzione del flusso d’aria è opposta tra le ventole, il che causerà un flusso d’aria turbolento e ridurrà l’efficienza di dissipazione del calore. GIGABYTE fa girare le ventole adiacenti nella direzione opposta, in modo che la direzione del flusso d’aria tra le due ventole sia la stessa, riducendo la turbolenza e aumentando la pressione del flusso d’aria.

La ventola attiva 3D fornisce un raffreddamento semi-passivo e le ventole rimarranno spente quando la GPU si trova in un gioco a basso carico o a basso consumo. Consente ai giocatori di godersi il gioco in completo silenzio quando il sistema è acceso o inattivo.

La forma del tubo di calore in rame puro massimizza l’area di contatto diretto con la GPU, migliorando il trasferimento di calore. Il tubo di calore copre anche la VRAM attraverso un’ampia piastra metallica di contatto per garantire un corretto raffreddamento.

Il tubo di calore composito combina conduttività termica e transizione di fase per gestire in modo efficiente il trasferimento di calore tra due interfacce solide, aumentando la capacità di raffreddamento.

La piastra posteriore non solo fornisce una forma estetica innovativa, ma migliora anche la struttura della scheda grafica e fornisce una protezione completa. L’interfaccia intuitiva all’avanguardia ti consente di regolare la velocità di clock, la tensione, le prestazioni della ventola e il target di potenza in tempo reale in base alle esigenze del tuo gioco. Approfitta ora dello sconto del 29% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione del prodotto è gratuita.

