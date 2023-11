BLACK FRIDAY: Telefono cordless con bottoni grandi e illuminati a soli 32 euro!

Gigaset E275 è il nuovo telefono cordless dai tasti grandi e retroilluminati molto utile per il buio, numeri grandi, e suonerie forti. Colore nero e lingua italiana. Oggi lo paghi solo 32,90 euro, grazie allo sconto del 17%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Gigaset E275 telefono cordless: le caratteristiche

Basta collegare la stazione alla linea telefonica e alla presa della corrente e il gioco è fatto puoi già iniziare a fare le tue telefonate. Facile da usare grazie ai pulsanti grandi e illuminati e alla navigazione del menu semplice e intuitiva. Display ad alto contrasto, menu con simboli grandi e numeri grandi. Funzione amplificatore per un ascolto extra forte, 2 profili acustici (alta / bassa frequenza), compatibile con apparecchi acustici.

Vivavoce, black list fino a 32 numeri di telefono, funzione Non disturbare per esclusione della suoneria a tempo, volume suonerie regolabili, tasti di chiamata rapida sui numeri della tastiera. Prodotto 100% made in Germany. La tecnologia ecologica ECO DECT garantisce una riduzione delle radiazioni e del consumo energetico.

Gigaset E275

