Gilet auto-riscaldato a batterie con USB: la GENIALATA anti freddo costa solo 29€ (-50%)

Un gilet auto-riscaldante, comodo da indossare ma perfetto per tenerti al caldo nel freddo inverno? Sogno? No, esiste davvero e lo trovi su Amazon a un prezzo super vantaggioso con lo sconto in corso del 50%: appena 29€, e le spedizioni sono gratuite.

Oltre che utile, è super facile da usare: ti basta infatti collegare una powerbank da 5 V/2,0 A ~ 3,1 A (venduto a parte) direttamente al gilet tramite il sistema USB integrato, e in pochi secondi puoi sentire il calore scaldarlo. A quel punto puoi indossare il capo e regolare l’intensità del calore in base alle tue esigenze. Geniale.

Gilet auto scaldante: comodo e caldo da indossare

Oltre che alla moda, questo incredibile gilet riscaldato per uomo/donna è realizzato in pile, è morbido, leggero, ma tiene molto caldi. È la scelta migliore per tenersi al caldo in inverno grazie al suo sistema di riscaldamento integrato che ti mantiene al caldo ovunque. E poi è sicuro, non contiene direttamente una powerbank che invece ci colleghi attraverso l’apposito ingresso. A proposito, una batteria da 10000 mAh può fornire fino a 10 ore di calore. Ti basta tenere premuto il pulsante per 2-3 secondi e in pochi secondi è già pronto a essere indossato.

Questo lo rende un compagno ideale per pesca, campeggio, escursioni, caccia, ma anche passeggiate, ciclismo o corsa. E visti i tempi, anche per la casa. Gli elementi riscaldanti del capo coprono 5 zone di riscaldamento e scaldano non solo pancia, schiena, fibra di carbonio calda arriva fino al collo. Il controllo intelligente della temperatura a tre marce, poi, è appositamente progettato per l’inverno per regolare la temperatura di riscaldamento del gilet alla temperatura esterna.

Il gilet riscaldato SOLJIKYE è sicuro e affidabile ed è compatibile con la maggior parte delle batterie da 5V2A presenti sul mercato. Infine, oltre a un sistema di spegnimento intelligente, è facile da pulire: lavabile in lavatrice o a mano, vanta perfino un sistema di asciugatura rapida. Insomma, questo caldo gilet invernale ricaricabile è alla moda e può riscaldare il tuo copro nelle giornate di freddo. Fallo tuo con appena 29€ e le spedizioni gratuite di Amazon. Ma fai in fretta perché i pezzi sono pochi.

