Gioca a tutta velocità con il Router ASUS TUF: oggi lo paghi quasi la metà (-45%)

Un’offerta imperdibile che rivoluziona la tua connessione domestica e non solo: il router ASUS TUF Gaming BE6500, dotato di tecnologia all’avanguardia, è ora disponibile a un prezzo scontato del 45% su Amazon, passando da 275€ a soli 152,50€. Un’opportunità straordinaria per migliorare la tua rete senza spendere una fortuna.

WiFi 7 e Multi-Link Operation: connettività senza limiti

Grazie alla tecnologia WiFi 7, il router ASUS TUF Gaming offre una velocità e una stabilità senza precedenti. La funzionalità Multi-Link Operation (MLO) consente al router di gestire simultaneamente più bande di frequenza, garantendo una trasmissione dati impeccabile anche nelle situazioni di maggiore congestione. Inoltre, la modulazione 4096 QAM eleva ulteriormente l’efficienza, rendendo questo dispositivo ideale per il gaming, lo streaming 4K e il lavoro da remoto.

Sei antenne interne, posizionate strategicamente, eliminano le zone morte, assicurando una copertura uniforme in ogni angolo della casa. Non importa quanto sia estesa la tua abitazione, il BE6500 ti garantisce un segnale stabile ovunque. Il sistema di dissipazione termica avanzato è progettato per mantenere il router efficiente anche durante le sessioni di utilizzo più intense.

Connettività fisica e flessibilità

Per chi necessita di connessioni cablate, il router offre ben quattro porte WAN/LAN da 2.5 Gigabit, ideali per massimizzare la velocità di trasferimento dati. Inoltre, il supporto al tethering mobile tramite USB consente di utilizzare una connessione 4G/5G come backup, garantendo così una continuità operativa senza interruzioni.

La protezione della rete è una priorità per ASUS, e il sistema AiProtection Pro lo dimostra. Con un semplice tocco, puoi eseguire scansioni di sicurezza complete per proteggere tutti i dispositivi connessi. La funzione Smart Home Master, invece, semplifica la gestione dei dispositivi IoT, segmentando in modo intelligente la rete per una maggiore efficienza e sicurezza. Non mancano, inoltre, il supporto VPN e un sistema di controllo parentale completo, perfetto per monitorare e gestire l’accesso dei più piccoli.

Facilità d’uso e design compatto

Non lasciarti ingannare dalle dimensioni compatte: il BE6500 è un concentrato di tecnologia avanzata. Grazie al sistema operativo ASUSWRT, l’interfaccia utente è intuitiva e permette una configurazione semplice anche per chi non ha particolari competenze tecniche.

Con il router ASUS TUF Gaming BE6500, stai investendo in un dispositivo di fascia alta, capace di migliorare sensibilmente la tua esperienza di connessione. Che tu sia un gamer appassionato, uno streamer o un professionista in smart working, questo router è progettato per soddisfare ogni tua esigenza. Oggi è disponibile su Amazon a soli 152 euro con uno sconto del 45%. Porta la tua rete domestica a un livello superiore!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.