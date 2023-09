Gioca al meglio con il MONITOR SAMSUNG G7 in offerta su Amazon

Dopo anni e anni in cui la componentistica per PC ha raggiunto prezzi assurdi a causa della pandemia, finalmente la situazione è tornata pressoché alla normalità. Una delle prime componenti a cui pensiamo quando assembliamo un PC da gaming è senz’ombra di dubbio rappresentata dal monitor. È proprio sulla base di questa necessità che Amazon ha ben pensato di proporti il monitor Samsung G7 (modello S32BG702) in offerta all’incredibile prezzo di soli 799 euro, con un sensazionale sconto di 200 euro rispetto al prezzo originariamente proposto dalla stessa Samsung.

Il monitor Samsung definitivo

Partiamo ovviamente dal display, che presenta un pannello IPS con una strabiliante diagonale da ben 32 pollici a risoluzione Ultra HD: è praticamente perfetto per giocare ai tuoi videogiochi preferiti del momento, al massimo della risoluzione possibile, con una risoluzione 4 volte maggiore a quella di un comune pannello in Full HD. È perfetto anche per vedere tutte le tue serie TV e film preferiti sulle principali piattaforme di streaming come per esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus e via dicendo.

Grazie alla tecnologia HDR 400, poi, hai un contrasto mai visto prima su un pannello del genere, restituendoti dei neri molto più profondi e bianchi più intensi. Anche nelle situazioni al buio, dunque, questo monitor è in grado di garantire il massimo delle sue prestazioni e della sua resa visiva.

Grazie alla frequenza di aggiornamento di 144 Hz, poi, è praticamente pensato per il gaming, anche nelle situazioni più concitate come possono essere gli sparatutto in prima persona, del calibro di Call of Duty e Battlefield. Lo stesso si può dire per l’input lag pari a un solo millisecondo, un parametro davvero fondamentale e significativo se giochi online e hai bisogno del minor tempo di risposta possibile per portarti a casa la vittoria nel bel mezzo di un deathmatch a squadre.

Insomma, a poco meno di 800 euro hai la possibilità di assicurarti uno dei migliori monitor da gaming attualmente disponibili in circolazione, con una risoluzione e una resa visiva davvero sbalorditivi: ecco perché ti consigliamo fortemente di acquistare questo monitor Samsung G7 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare da un momento all’altro.

