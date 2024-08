Gioca al meglio con il Pulse 3D Wireless Headset (-20%)

Avere una PS5 non basta per assicurarti un’esperienza di gioco incredibile, hai necessità di assicurarti delle buone cuffie ehi ehi permettano di ascoltare ogni dettaglio, al meglio. Per questo, ti consigliamo le cuffie Pulse 3D Wireless Headset, in sconto del 20% a 79,99€ invece di 99,99€, sono l’accessorio perfetto per portare la tua esperienza di gioco su PlayStation al livello successivo. Ottimizzate per l’audio 3D della PS5, queste cuffie non solo ti immergono completamente nel gioco, ma ti offrono anche una qualità audio cristallina che ti permette di percepire ogni dettaglio, dai passi silenziosi ai fragorosi esplosivi!

Gioca con PS5 assicurandoti una qualità audio incredibile: Pulse 3D Wireless Headset

Il design elegante delle Pulse 3D, caratterizzato da due tonalità di nero e dettagli lucidi, si abbina perfettamente al controller DualSense Midnight Black, creando un setup da gioco esteticamente impeccabile: ideale se sei “fanatico” del tuo setup da gaming! La ricarica USB Type-C garantisce una lunga durata della batteria e ti permette di giocare per ore senza interruzioni, mentre il doppio microfono con eliminazione del rumore assicura che la tua voce sia sempre chiara e nitida nelle comunicazioni con il tuo team.

Da menzionare anche la comodità che è un aspetto fondamentale di queste cuffie, rispetto ad altri modelli di bassa lega. Grazie ai cuscinetti auricolari morbidi e all’archetto regolabile, le Pulse 3D sono progettate per adattarsi perfettamente a qualsiasi giocatore, permettendoti di goderti lunghe sessioni di gioco senza fastidi. Non perdere l’occasione di migliorare il tuo setup con queste cuffie di alta qualità a un prezzo scontato. Con le Pulse 3D Wireless Headset, ogni gioco diventa un’esperienza immersiva e indimenticabile e grazie allo sconto del 20% hai davvero l’occasione di portare a casa un prodotto eccellente a un prezzo TOP!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.