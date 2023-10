Gioca come un PRO con il mouse SteelSeries Aerox 3: -36% su Amazon

L’eccellente mouse da gaming di fascia alta SteelSeries Aerox 3 è il protagonista di una sorprende offerta di Amazon che non puoi assolutamente farti scappare. Sfruttando un ottimo sconto immediato del 36%, infatti, quest’oggi ti bastano appena 69€ per poter stringere tra le mani un mouse che ti farà sentire come uno dei campioni dei campionati eSport.

SteelSeries è uno dei maggiori brand al mondo nell’ambito delle periferiche da gioco e il mouse Aerox 3 viene spesso etichettato come uno dei migliori in assoluto: non si tratta solo del prezzo molto conveniente, ma anche della sua particolare struttura e delle funzionalità di cui dispone.

Oggi puoi acquistare l’ottimo mouse SteelSeries Aerox 3 ad appena 69€ su Amazon

SteelSeries Aerox 3 è realizzato con un particolare scheletro a nido d’ape pensato per incrementare velocità di utilizzo e resistenza; inoltre, questa struttura ha permesso alla compagnia di ridurre ancora di più il peso complessivo del mouse che adesso si attesa ad appena 68 grammi.

Alimentato da una batteria che ti assicura più di 200 ore di autonomia in modalità wireless, il mouse da gaming monta l’iconico sensore TrueMove Air con frequenza di polling a 1000Hz/1ms; un valore difficile da intendere rapidamente ma che certifica l’estrema accuratezza e precisione al pixel.

Con un prezzo di vendita su Amazon pari ad appena 69€ non devi assolutamente farti scappare l’ottimo mouse a marchio SteelSeries; acquistalo immediatamente per iniziare a utilizzarlo già dalla giornata di domani grazie alla consegna rapida e gratuita dei servizi Prime di Amazon.

