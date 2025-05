Gioca con gli amici ai tuoi videogame preferiti della PS5: il controller DualSense è in offerta

Il controller DualSense in colorazione Cosmic Red rappresenta un’opportunità per chi desidera unire design esclusivo e tecnologia avanzata per il gaming su PS5. Attualmente disponibile su Amazon a 54,99 euro (anziché 74,99), si presenta come una scelta interessante per chi vuole migliorare la propria esperienza di gioco.

Controller DualSense di Sony: Best Buy a questo prezzo

Feedback aptico e grilletti adattivi sono le caratteristiche distintive di questo controller. Grazie al sistema di feedback aptico, ogni azione in gioco viene percepita in modo realistico: dalla tensione di una corda al contatto con superfici diverse. I grilletti adattivi, invece, offrono resistenze variabili, rendendo l’interazione ancora più immersiva. Questo dispositivo non si limita a controllare, ma amplifica l’esperienza sensoriale del giocatore.

Tra le altre specifiche tecniche, troviamo:

un microfono integrato per comunicazioni rapide,

l’ingresso per cuffie standard da 3,5 mm,

il tasto Crea per una condivisione intuitiva dei contenuti,

una porta USB-C per ricariche rapide,

sensori come accelerometro e giroscopio per il motion control.

Il design del DualSense è pensato per garantire comfort anche durante lunghe sessioni di gioco. Con un peso di soli 280 grammi e dimensioni compatte, si adatta perfettamente alle mani. La colorazione esclusiva Cosmic Red aggiunge un tocco di personalità, rendendolo non solo uno strumento funzionale, ma anche un elemento distintivo per la propria postazione.

Per chi cerca un controller che combini innovazione e design, il DualSense di Sony è una scelta che obbligata. Se hai una PS5 e cerchi un secondo joypad, compralo adesso a 54,99 euro su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.