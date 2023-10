Gioca da VERO PRO con le cuffie Corsair Virtuoso Wireless XT (-24%)

Se ami giocare al PC (e non solo) e vuoi fare il salto in avanti in termini di qualità audio, sappi che le amatissime cuffie da gaming Corsair Virtuoso Wireless XT sono in offerta su Amazon a un prezzo davvero conveniente. Infatti, sfruttando lo sconto complessivo del 24%, oggi puoi acquistarle spendendo la cifra di appena 219€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Le cuffie da gaming a marchio Corsair hanno tutte le carte in regola per regalarti emozioni incredibili fin da subito: sono completamente personalizzabili in termini di equalizzazione con l’app per computer, sono comodissime da indossare e puoi utilizzarle in wireless oppure con cavo.

Sconto immediato del 24% su Amazon per le cuffie Corsair Virtuoso Wireless XT

L’archetto in morbida foam fa da ponte a due auricolari con driver da 50mm ad alta densità, i quali sono abbracciati da cuscinetti in morbida foam per garantirti sempre comodità e grande ergonomia. Inoltre, è anche presente un microfono ad archetto con un’ampia dinamica e grande chiarezza della voce.

Immergiti nei tuoi giochi preferiti con lo speattacolare headset a marchio Corsair, oggi in super offerta su Amazon a un gran prezzo; mettilo subito nel carrello per iniziare a utilizzarlo già da domani con la consegna rapida e gratuita con i servizi Prime.

