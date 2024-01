Gioca e lavora come non mai con lo SPETTACOLARE monitor UHD 4K da 27'': costa appena 159

Il monitor KOORUI da 27 pollici offre un’esperienza visiva eccezionale che porta la tua visualizzazione al livello successivo. Con una risoluzione Ultra HD 4K, tecnologia IPS, e una serie di funzioni avanzate, questo monitor è progettato per offrire prestazioni elevate e immagini mozzafiato.

Grazie alla risoluzione UHD 4K (3840 x 2160 pixel), questo monitor offre immagini incredibilmente dettagliate e nitide. Ogni dettaglio è reso con una chiarezza straordinaria, portando film, giochi e contenuti multimediali alla vita con una precisione impressionante.

Assicuratelo ora a 159€ grazie alla promozione Amazon che te lo sconta del 5% e ti regala un coupon di 50€ per un ulteriore sconto. Il bonus va applicato spuntando l’apposita voce sulla pagina del prodotto. Le spedizioni sono gratis con Prime.

Monitor KOORUI con tecnologia IPS per colori vividi

La tecnologia IPS assicura colori vividi e accurati da qualsiasi angolazione di visione. Che tu stia lavorando su progetti creativi o godendo di film e giochi, puoi contare su colori brillanti e fedeli alla realtà in ogni momento. Con un tempo di risposta di 4ms e una frequenza di aggiornamento di 60Hz, questo monitor offre una risposta rapida e un movimento fluido. Puoi goderti un’esperienza di gioco senza sfarfallio e senza ritardi, garantendo prestazioni ottimali in qualsiasi situazione.

La tecnologia HDR10 offre un’ampia gamma dinamica e una luminosità eccezionale, portando i dettagli nelle scene scure e luminose. Inoltre, Adaptive Sync elimina il tearing dello schermo e lo stuttering, offrendoti un’esperienza di gioco impeccabile e senza interruzioni. Dotato di due porte HDMI 2.0 e una porta DisplayPort 1.4, questo monitor offre una connettività versatile per collegare una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, console di gioco e lettori multimediali. Inoltre, il supporto VESA 100x100mm consente di montare il monitor su supporti o bracci per monitor per massimizzare lo spazio sulla scrivania.

Il monitor KOORUI è progettato con la cura degli occhi in mente, con tecnologie avanzate per ridurre l’affaticamento degli occhi durante un utilizzo prolungato. Inoltre, la classe di efficienza energetica F assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale.

Insomma, il monitor offre un’esperienza visiva straordinaria con colori vividi, dettagli nitidi e prestazioni impeccabili. Con una serie di funzionalità avanzate e una cura degli occhi integrata, è la scelta ideale per professionisti creativi, giocatori e utenti domestici che cercano la massima qualità e affidabilità. Fallo tuo ora su Amazon col doppio sconto col coupon da 50€, lo avrai a soli 159€ incluse le spedizioni gratis con i servizi Prime.

