Gioca in compagnia con SONIC SUPERSTARS in offerta

Le festività natalizie si stanno inevitabilmente avvicinando a passo spedito, ed è dunque tempo di offerte anche per il settore dei videogiochi. Quest’oggi in particolare Amazon vi propone Sonic Superstars in offerta al sensazionale prezzo di soli 29 euro, con un ottimo 23% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso SEGA.

Sonic Superstars: divertimento in compagnia

Partiamo col dire che il titolo è disponibile in offerta rispettivamente per le piattaforme PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Nintendo Switch, in base alla console che possiedi. Si tratta a tutti gli effetti del nuovissimo titolo di Sonic, che rappresenta ad oggi l’eccellenza per quanto riguarda il genere dei platform, soprattutto nel caso di quelli a scorrimento bidimensionale.

Il gameplay in questo caso è super veloce e frenetico, come ogni titolo della serie di Sonic the Hedgehog. In questo caso gli sviluppatori hanno deciso di utilizzare la classica formula di successo dei principali titoli della serie, reinventandola in chiave moderna per le piattaforme di nuova generazione.

Avrai la possibilità di giocare nei panni dei tuoi personaggi preferiti della serie: all’interno dei livelli potrai infatti impersonare rispettivamente Sonic, Knuckles, Tails e Amy Rose. All’interno del gioco troverai nuove dinamiche mai esplorate all’interno dei giochi precedenti della serie, riuscendo così a stravolgere completamente il gameplay.

Hai anche la possibilità di sbloccare il potere dei Chaos Emerald Moltiplica: questa nuovissima funzionalità ti permetterà infatti di risalire le rapide, oltre che prendere parte a una vera e propria trasformazione che ti darà immediatamente accesso a nuovi e strabilianti poteri che potrai utilizzare contro Dr. Eggman e i suoi seguaci.

Uno dei punti di forza alla base di Sonic Superstars, similmente ad altri titoli platform analoghi, è la componente multiplayer: in questo caso puoi infatti avviare partire fino a 4 giocatori in contemporanea, assicurando il massimo divertimento per te e i tuoi amici.

In definitiva a poco più di 20 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori platform del momento, che potrai giocare da solo o in compagnia dei tuoi amici più cari durante le festività natalizie: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare Sonic Superstars in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le copie disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

