Gioca in multiplayer con le cuffie LOGITECH 435 in offerta

Spesso e volentieri al giorno d’oggi i titoli in multiplayer online stanno riscuotendo un enorme successo: pensiamo ad esempio ad alcuni tra i migliori sparatutto come Battlefield o Call of Duty. In questi casi avere delle ottime cuffie da gaming è davvero fondamentale: alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti le cuffie Logitech G435 in offerta al sensazionale prezzo di soli 45 euro, con un ottimo sconto del 48% rispetto al prezzo di listino originariamente suggerito dalla stessa compagnia produttrice, Logitech.

Cuffie Logitech 435: perfette per il gaming

Una delle caratteristiche di punta alla base di queste cuffie consiste senz’ombra di dubbio nella bassa latenza della connessione wireless, che permette di utilizzarle praticamente con qualsiasi dispositivo: esse sono infatti totalmente compatibili con PlayStation 5, Nintendo Switch, PC, smartphone e tanti altri device. Ottimo anche il raggio d’azione, che arriva perfino ad un massimo di 10 metri.

Le cuffie poi sono davvero leggere, pesando appena 165 grammi: ti sembrerà praticamente di non indossarle nemmeno, anche dopo svariate ore di utilizzo continuo.

Il pezzo forte arriva però con il microfono integrato, che ti permette di comunicare in maniera estremamente efficace con i tuoi amici e compagni di squadra all’interno dei videogiochi in multiplayer online: i doppi microfoni beamforming assicurano infatti una qualità della voce mai ascoltata prima, riuscendo a farti sentire in modo forte e chiaro da tutti i tuoi compagni di squadra per portare la vittoria a casa.

Grazie ai driver da 40 mm, poi, il suono generato da queste cuffie è davvero profondo e coinvolgente, permettendoti di immedesimarti completamente all’interno di qualsiasi videogioco. Le cuffie godono inoltre della nuovissima tecnologia Dolby Atmos, garantendo un suono surround autentico e soprattutto realistico.

In definitiva, a poco più di 40 euro hai la possibilità di portarti a casa delle cuffie che saranno perfette per conversare con i tuoi amici durante le partite in multiplayer online: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo di acquistare queste cuffie Logitech G435 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare senza preavviso da un momento all’altro.

