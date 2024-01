Gioca ovunque con ASUS ROG ALLY in offerta su Amazon

Hai voglia di giocare in mobilità, senza doverti necessariamente portare sulle spalle un pesante notebook da gaming? Non ti preoccupare, in questo caso ci pensa Amazon proponendoti la ASUS ROG Ally in offerta al sensazionale prezzo di soli 499 euro, con un ottimo 9% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino proposto dalla compagnia produttrice, in questo caso ASUS.

ASUS ROG Ally: la potenza al tuo servizio

Tra i punti di forza alla base di questa console portatile troviamo sicuramente il suo design ergonomico e Dual Fan: questo permette la dissipazione del calore in maniera efficace, evitando così aumenti bruschi della temperatura che potrebbero portare a degli spiacevoli malfunzionamenti.

Il vero e proprio cuore pulsante alla base di ROG Ally è rappresentato dal processore AMD Ryzen Z1, che abbinato alla RAM dedicata da 16 GB ti permette di avere elevate prestazioni: sarai dunque in grado di avviare qualsiasi videogioco, anche quelli più pesanti e di ultima generazione, senza dover necessariamente a compromessi di alcun tipo.

Davvero sensazionale l’autonomia, grazie alla batteria che è in grado di garantire lunghe sessioni di gioco senza dover continuamente ricaricarlo. Molto buona in tal senso la funzionalità di ricarica rapida, che ti permette di ricaricarla fino al 50% nel giro di appena 30 minuti, riuscendo così a guadagnare un bel po’ di autonomia.

All’interno di ROG Ally trovi un SSD da ben 512 GB di memoria, all’interno del quale potrai catalogare tutti i tuoi videogiochi in digital delivery, in modo da averne un immediato accesso in ogni momento che desideri. Oltre all’SSD avrai la possibilità di inserire una scheda SD grazie all’apposito slot, in modo tale da guadagnare ulteriore spazio aggiuntivo. Per non parlare poi del sistema operativo preinstallato, in questo caso Windows 11 Home, grazie al quale non dovrai perdere ulteriore tempo per installare ulteriori file di sistema e quant’altro. Potrai quindi connetterti fin da subito ai tuoi account, senza dover aspettare ore e ore di installazione.

In definitiva a poco meno di 500 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori console portatili del momento, con cui potrai giocare ai tuoi videogiochi del momento in mobilità senza dover scendere a nessun compromesso: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare ASUS ROG Ally in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

