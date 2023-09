Gioca ovunque con il notebook gaming MSI KATANA in offerta

Quando ci troviamo in giro per qualsiasi motivo, vuoi per lavoro o per gli studi universitari, durante i tempi morti sentiamo spesso la necessità di giocare all’ultimo videogioco del momento: in questi casi è necessario avere a disposizione un notebook potente che sia in grado di assolvere perfettamente a questa funzione, senza compromessi particolari. Proprio sulla base di questa necessità Amazon ha ben pensato di proporti il notebook MSI Katana da gaming in offerta all’incredibile prezzo di soli 1399 euro, con uno strabiliante sconto di 100 euro rispetto all’originale prezzo di listino proposto dalla compagnia produttrice, MSI.

MSI Katana: il notebook da gaming definitivo

Partiamo ovviamente dal vero e proprio cuore pulsante alla base di questo notebook portatile da gaming, ovvero il processore: MSI Katana vanta infatti un processore intel Core i7 di 12° generazione, in grado di garantire prestazioni eccellenti anche nelle situazioni più complesse: questo è il tuo alleato perfetto sia nei giochi più pesanti di ultima generazione, che anche per i software di video editing o fotoritocco, nel caso in cui tu sia un creativo digitale. Grazie all’architettura HybridCore, poi, hai fino al 30% di prestazioni in aumento rispetto ai modelli della concorrenza.

Davvero eccezionale anche il display da 15.6 pollici e risoluzione Full HD, grazie al quale potrai scovare qualsiasi minimo dettaglio. Il display gode inoltre di una frequenza d’aggiornamento pari a 144 Hz, grazie alla quale potrai avere il massimo della fluidità possibile soprattutto nei giochi più concitati, come nel caso degli sparatutto in prima persona del calibro di Call of Duty o Battlefield.

Apprezzerai moltissimo anche la tastiera RGB a 4 zone, con l’area WASD appositamente progettata per garantirti il massimo delle prestazioni, soprattutto nel caso in cui giocassi in multiplayer online.

Insomma, a meno di 1400 euro hai la possibilità di assicurarti un notebook da gaming dalle prestazioni davvero eccezionali, in grado di far impallidire anche il migliore dei PC desktop, con il vantaggio di essere utilizzato senza problemi in mobilità: ecco perché ti suggeriamo di acquistare il notebook MSI Katana in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero esaurirsi nel giro di pochissimo tempo.

