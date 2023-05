Gioco da tavolo Pictionary per famiglie e bambini in offerta speciale su Amazon

Mattel Games ha creato uno dei giochi da tavolo più amati e popolari: Pictionary. Un gioco in scatola classico e senza tempo che ha divertito famiglie in tutto il mondo per generazioni. Acquistalo ora su Amazon a soli 24,99€ invece di 36,99€.

Pictionary è molto più di un semplice gioco. Ti permette di riunire la famiglia o gli amici e condividere un momento di risate e divertimento. È adatto a giocatori dai 8 anni in su, ciò lo rende un’opzione ideale per tutte le età.

La dinamica del gioco è semplice ma stimolante. I giocatori devono disegnare un’immagine che rappresenti una parola o una frase, mentre il resto della squadra cerca di indovinare cosa stanno cercando di rappresentare. Non è necessario essere un artista per giocare a Pictionary, anzi, spesso sono i disegni più semplici a suscitare le risate più grandi.

Non c’è niente di meglio che vedere il proprio bambino o il proprio amico cercare disperatamente di disegnare un qualcosa che può solo immaginare. È un gioco che incoraggia la creatività, migliora le capacità comunicative. Tutti dovrebbero provarlo almeno una volta.

Pictionary è anche un’ottima opzione per i party o le occasioni speciali. Non perdere l’occasione di portare a casa il tuo Pictionary e creare ricordi indimenticabili con la tua famiglia e i tuoi amici e approfitta dello sconto del 32% su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.