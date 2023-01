Giornata Internazionale LEGO: ecco i migliori set SCONTATI su Amazon

Se sei un appassionato di LEGO di certo saprai che oggi, sabato 28 gennaio, è la giornata tesa a celebrare i noti mattoncini. Sia per i collezionisti, sia per chi si è appena avvicinato a questo mondo, è l’occasione di lanciarsi nei negozi, nei mercatini e su Amazon per trovare pezzi unici ed esclusivi per impreziosire la propria collezione, ma anche raccolte più comuni a prezzi competitivi. In tal senso noi abbiamo pensato fornirvi qualche spunto e di stilare una piccola lista con alcuni dei set più interessanti disponibili sul noto gigante dell’e-commerce a un prezzo vantaggioso, ma tanti altri, come potete vedere alla fine, vi aspettano su Amazon.

LEGO DOTS, la simpatica Banana – Portapenne

In particolare la serie LEGO Dots si focalizza su un target di bambini dai 6 ai 9 anni e su una serie di produzioni che permettono loro di esprimere la propria creatività creando oggetti ai quali aggiungere poi volti, colori, elementi scintillanti e stili cool. Come nel caso di questa banana-portapenne. Prezzo 9€.

LEGO 71360 – Super Mario Avventure di Mario, Starter Pack

Il kit di partenza necessario per dare vita al mondo di LEGO – Avventure di Mario. Il set include i personaggi di Goomba e Bowser Junior, da realizzare con le costruzioni LEGO per dar vita a tanti giochi creativi, dal Tubo di partenza fino all’Asta del traguardo, e ovviamente il mitico eroe Nintendo. Super Mario, come scritto prima, ha un sensore colorato e uno schermo LCD. L’app gratuita LEGO Super Mario permette di costruire e modificare i vari livelli in differenti modi, utilizzando le costruzioni LEGO all’interno del set. Prezzo 44€.

LEGO 71387 – Super Mario Avventure di Luigi, Starter Pack

Se invece preferite giocare con Luigi al posto di Mario, oppure possedete già il famoso idraulico e volete ampliare quindi le possibilità di gioco inserendo anche lui, non potete che iniziare anche qui col suo pacchetto iniziale a cui poi col tempo aggiungere le varie espansioni. Prezzo 43€.

LEGO 71399 – Super Mario Atrio di Luigi’s Mansion

Il gioco si fa più spaventoso con questo set di espansione che contiene un ingresso della villa in mattoncini e un cimitero pieno di sfide per espandere le costruzioni LEGO Mario o Luigi Starter Pack (non inclusi). Questa confezione contiene i seguenti personaggi: Poltercucciolo, Ombretta e un Boo da far interagire con Luigi o Mario (non inclusi) e guadagnare monete. Prezzo 38€.

LEGO 76832 Lightyear Disney e Pixar Astronave XL-15

Il giocattolo consente ai fan di Lightyear Disney e Pixar di giocare per ore decollando con Buzz sulla sua astronave. L’astronave giocattolo è dotata di una cabina di pilotaggio apribile, per alloggiare la minifigure LEGO Buzz Lightyear, e di una cella di combustibile rimovibile. Prezzo 42€.

Visto quanti splendidi set in offerta? E che offerte. Se siete interessati, sappiate però che non sono gli unici: molti altri potete trovarli a questo indirizzo. Buona spesa.

