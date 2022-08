Giornata Mondiale del cane: 5 gadget utili per il benessere del nostro amico a 4 zampe

Oggi, 26 agosto, è la Giornata Mondiale del Cane. Un momento ideale per celebrare degnamente quello che da sempre viene giustamente definito “il miglior amico dell’uomo”. Un amore, quello per gli amici a quattro zampe, che non fa eccezione nemmeno in Italia dove secondo gli ultimi dati sono oltre 14 milioni i cani domestici. E allora perché non festeggiare al meglio l’evento acquistando un bel gadget utile magari per chi si prende cura della loro salute e del loro benessere, dalla scelta del cibo fino a un programma educativo loro dedicato, ma anche per l’animale stesso?

Giornata Mondiale del cane: regaliamo un bel gadget ai nostri amici

Peer tutti coloro che amano i cani e magari ne possiedono almeno uno in casa, abbiamo pensato di stilare una lista di prodotti che potrebbero tornarvi utili per tenere sempre sotto controllo la salute e il benessere del vostro amico a 4 zampe. Ovviamente si tratta di prodotti venduti e spediti da Amazon, quindi con tutte le garanzie del caso, e di una piccola parte di quello che potete trovare sulle pagine del noto e-commerce.

Kippy EVO, il collare un po’ “smartwatch” e tracker GPS

Con questo collare tracker GPS, puoi localizzare in tempo reale il tuo animale: controlla la posizione del tuo cucciolo sulla mappa in ogni istante. Grazie ad una multi tecnologia all’avanguardia, Kippy EVO localizza il tuo pelosetto quando corre libero all’aperto o si aggira curioso per le stanze di casa. Questo oggetto è super utile però sotto diversi punti di vista: fa da smartwatch al tuo cane o gatto, monitorandone lo stato di salute, il movimento, le condizioni fisiche; ma funge anche da localizzatore in tempo reale per il tuo animale, grazie a sistemi integrati (GPS, Glonas, LBS, WiFi e Bluetooth) in tutta Europa.

La pettorina Julius-K9

Questa pettorina è l’ideale per tenere un po’ a freno il nostro amico a 4 zampe quando siamo in giro, senza però infastidirlo troppo e regalandogli anzi una certa comodità nella vestibilità. Le pettorine toraciche JULIUS-K9 sono state infatti progettate per un facile uso e per una semplice applicazione, comunemente utilizzati durante le passeggiate in città o quando si svolgono compiti con cani da lavoro. Al momento lo trovi anche in offerta a 24 euro.

Spazzola per cani Pecute

Una delle cose che i nostri cani amano di più sono le nostre coccole, magari mentre diamo una bella spazzolata al loro pelo. Azione tra l’altro utile oltre che piacevole: spazzolare il manto peloso del proprio cane fa sì che rimanga pulito e in ordine in quanto in questo modo i peli vengono posti in maniera parallela, eliminando ogni tipo di impurità e nodi del sottopelo in eccesso. Su Amazon costa appena 16 euro.

Snack per l’igiene orale Pedigree Dentastix

Con lo snack per l’igiene orale Pedigree Dentastix anche il nostro cane può avere dei denti sani e puliti. Questo snack previene l’alito cattivo, ha un basso contenuto di grassi ed è senza zuccheri. Aiuta inoltre a ridurre la formazione del tartaro, pulisce i denti dei cani e contribuisce a mantenere gengive sane. Insomma, uno snack per cani al giorno serve per aiutare a mantenere i denti e le gengive del tuo cane forti ed in salute

SuplutuX, pulsanti di addestramento registrabili

Immaginate di poter comunicare con il vostro cane senza barriere, sarebbe un’esperienza senza precedenti. Ora, l’impresa non è facile, ma potete utilizzare questi bottoni per cani per insegnare al vostro animale a esprimere le emozioni attraverso semplici parole. Con la ripetizione e la pratica, otterrete risultati impressionanti e capirete meglio i desideri e le esigenze del vostro animale. Potete farci un pensierino spendendo appena 28 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.