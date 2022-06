GL.iNET GL-MT300N-V2: il coltellino svizzero delle connessioni

GL.iNET GL-MT300N-V2 è un mini-router tascabile con una infinità di funzioni tutte configurabili a piacimento. Fa da mini hotspot WiFi, VPN, ad-block e permette di navigare ovunque in sicurezza, anche con iPhone o con una pennetta 3G/4G, e costa davvero pochissimo: solo 28€ e spicci su Amazon.

Con recensioni di 4,4 su 5, questo gingillo è semplicemente spettacolare e fa più di quel che osereste sperare. Il tutto, con un’interfaccia molto facile da gestire e alla portata di chiunque abbia un minimo di conoscenze informatiche.

Merito del LEDE firmware che permette di configurare con pochi clic tutti i parametri della connessione, attivare i profili VPN (supportati oltre 30 provider di servizi OpenVPN molto famosi) e collegarsi a un server remoto.

Può creare una rete WiFi ovunque, in tanti modi:

Connettendo un cavo Ethernet al mini router

Collegando il mini-router ad uno swich

Agganciandolo ad una rete WiFi esistente (funzione Extender)

Collegando un modem USB 3G/4G

Collegando iPhone o Android col cavo e attivando la funzionalità Tethering

E installando i pacchetti adblock, permette di proteggere da pubblicità aggressiva e tutti i dispositivi della rete. Si può perfino configurare i server DNS per aggirare le restrizioni geografiche di vari siti esteri come il BBC iPlayer). Anzi, include un tastino fisico per attivare/disattivare la VPN.

E ovviamente supporta il login tramite SSH, per gli utenti più esigenti, e il QoS per decidere quanta anda allocare a determinate funzioni.

Per entrare nel dispositivo, basta digitare 192.168.8.1 nella barra degli indirizzi di qualunque password, immettere le credenziali di default, e si è subito nell’interfaccia di gestione del GL.iNET GL-MT300N-V2.

L’interfaccia di configurazione è semplice ed intuitiva, ma prevede anche una modalità avanzata per gli smanettoni, in un formato ultra-compatto. È davvero un geniale coltellino svizzero delle connessioni.